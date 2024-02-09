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和溪：洛阳汉服抓紧从“高性价比”迈入“重体验感”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 08:36
和溪 （受访者供图）

　　和风拂面，牡丹正待盛开。近日，不少游客身着汉服来洛阳“赶春”，“到处都是拍照的汉服小姐姐”话题登上微博热搜。流量当前，洛阳如何把春天的汉服“打卡”热潮转化为线下消费？对此，记者采访了浙江财经大学人文学院特聘教授、国家社科基金重大项目“礼与服饰的关系研究”首席专家和溪。

　　从“高性价比”到“重体验感”

　　和溪曾任洛阳传统文化研究会会长一职，对洛阳汉服文化发展有很深的了解。她介绍，2006年左右，汉服文化在互联网崭露头角，尤其是贴吧、天涯论坛等互联网平台，聚集了一大批汉服爱好者。成立洛阳传统文化研究会，是为了方便汉服爱好者们在线下宣传汉服文化。

　　从2011年至今，洛阳汉服文化发展也经历了翻天覆地的变化。最初开展线下汉服活动时，鲜有市民认识汉服。如今，洛阳汉服相关商家数量已超过1200家，市民对着汉服出行习以为常。

　　和溪表示，洛阳汉服文化发展虽起步不晚，但与成都、杭州等城市相比，汉服产业相对滞后，如果复刻其他城市汉服经济的发展脉络，将面临发展周期长等问题。洛阳的“汉服热”主要受益于“高性价比”的文旅市场，可复制性强。“‘高性价比’符号能够为城市赋能的时间短，洛阳汉服经济发展的当务之急，是摆脱这一符号的桎梏，抓紧时间迈入‘重体验感’的新阶段。”她说。

　　借鉴宋代茶叶经济发展洛阳汉服经济

　　如何走出具有洛阳特色的汉服经济之路？和溪以宋代茶叶经济为例，以古观今。

　　“在宋代，茶叶经济、花卉经济、香料经济的发展都具有完备的上层建筑，对普通百姓有隐形的带动作用。”和溪说，当时，点茶、茶百戏等深受贵族阶层和文人墨客的喜爱。这是茶叶经济的高端导流，激起普通百姓的向往与崇拜。不同层次的茶肆、茶坊随即出现，服务于社会各个阶层。

　　此外，宋代朝廷对茶叶养生、药用价值的宣传，也使其与不少游牧民族合作，以茶易马，如此便形成了一套完整的经济理念，使茶叶成为宋代国家经济支柱之一。“在宋代，仅茶叶税收就占整个国家商税收入的1/20。”和溪说。

　　将宋代的茶叶经济，投射到洛阳汉服经济上，和溪指出，洛阳在突出汉服妆造“性价比”的同时，也要注意高端导流，重视中高端市场对低端市场的带动作用。同时扩充汉服的文化价值，让文化为汉服经济持续赋能。

　　利用汉服打造新消费场景助力汉服经济新发展

　　“目前，洛阳汉服经济发展仍以旅拍为主。”和溪认为，这样的经济结构较为单一，许多游客拍完即走，停留时间短，“回头率”不高，在消费层面助力较小。

　　在她看来，洛阳有许多能与汉服产生深度融合、带来新的经济增长点的产业，如陶瓷器、酒等。具体而言，可以模仿年轻人喜爱的剧本杀形式，围绕陶瓷器生产、酒圣杜康等书写故事，吸引游客沉浸式体验，让汉服妆造变成提升故事沉浸感的“道具”之一，在为游客提供基础旅拍服务的同时，将消费点引向陶瓷器、酒这些对经济回报大的产品上。

　　和溪表示，游客在做好汉服妆造后，多向隋唐洛阳城国家遗址公园和洛邑古城聚集，其实，洛阳还有许多场景未被挖掘，如邵雍故居、龙门十寺等。这些场景可以作为汉服雅集、文化集会等活动场所，将汉服文化与花文化、茶文化、酒文化等紧密结合，将游客从层级上进行分流，把洛阳从旅游目的地变为文化体验地，助力汉服经济长久发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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