一株可开多个品种！孟津返乡乡贤贾志勇探索培育什锦催花牡丹

“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。”眼下，虽然牡丹自然花期还未到，但孟津区城关镇贾滹沱社区诚裕园艺场的催花大棚内已是国色满园，春柳、黑豹、皇冠等名贵品种牡丹已经悄然绽放。

贾志勇的园艺场培育的催花牡丹

“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。”眼下，虽然牡丹自然花期还未到，但孟津区城关镇贾滹沱社区诚裕园艺场的催花大棚内已是国色满园，春柳、黑豹、皇冠等名贵品种牡丹已经悄然绽放。

贾滹沱社区返乡乡贤贾志勇正是这些牡丹的主人。他说：“这些花都开在我的心尖上，宝贝着呢。”

今年47岁的贾志勇，此前一直在青海从事医药销售工作。2014年返乡后，他干工程、搞养殖，目前养殖湖羊1000多只。去年，他又开辟新领域种起了牡丹。他说，自己从小就对牡丹情有独钟，在外经商时就养了十几盆牡丹，每每想家时就看看，正是牡丹让他的思乡之情有了寄托。

3年前，贾志勇开始潜心研究牡丹种植技术。初出茅庐，如何在竞争激烈的市场中闯出自己的一片天？他除了自己摸索，还多次外出考察，了解牡丹产业发展最新动态，也因此认识了洛阳牡丹专家郭胜裕。

贾志勇的园艺场培育的催花牡丹

在郭胜裕看来，想在牡丹产业里淘出真金白银，必须另辟蹊径，走高端路线。3年来，贾志勇多次登门拜访，虚心请教，70多岁的郭胜裕被他的真诚和执着打动，决定放弃外地高薪，成为贾志勇的技术顾问。

2023年10月，贾志勇设立洛阳市孟津区诚裕园艺场。从选址建棚、种苗选育，到嫁接繁育、造型修剪等，郭胜裕都倾囊相授。催花牡丹，温度控制是关键。刚刚过去的这个冬天，贾志勇吃住都在花棚里，时刻监测棚内温度，精心呵护牡丹苗木。

三年厚积，一朝薄发。龙年春节前后，2000多盆催花牡丹迎来花期，具备上市条件。贾志勇在传统销售基础上，探索直播带货。直播间里他不仅详细介绍催花牡丹培育过程，还宣传推介洛阳牡丹文化，订单也随之而来。催花牡丹插上翅膀，实现花开“云端”。