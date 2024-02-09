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促进跨区域合作 洛阳征集新质生产力要素信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 08:21

　　记者近日从市科技局获悉，国家技术转移郑州中心、洛阳分中心及河南省技术交易市场向我市征集新质生产力要素信息，并将在新质生产力产业链对接、路演推介、跨区域合作推广等方面提供支持。

　　●征集对象：省重点实验室、新研机构、高校院所及科技型企业等。

　　●征集信息：主要包括有关单位在纵向项目研发、横向合作拓展及知识产权管理等方面的优势与实力；为特定行业、领域、产业指定的综合性成套解决方案；为加强交叉学科综合利用，解决综合性痛点难点问题所形成的具备技术领先性、前景良好、可复制推广性高的应用场景典型案例等。

　　●支持方式：未来，有关单位将根据征集到的研发服务能力和技术解决方案，与全省7个产业集群、28条重点产业链进行精准对接，实现有针对性的技术投放和推广；在河南省科技成果转移转化示范区组织路演推介活动，吸引更多投资和合作机会；依托黄河流域技术转移协作网络与中部技术交易市场联盟，进行跨区域合作推广，促进技术转移和成果转化。

　　●征集时间：有意参与征集的单位，可在3月31日前，将有关资料发送至邮箱zzzxxmt@163.com。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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