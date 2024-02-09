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千名青年描绘洛阳 古都更有“青春味儿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 08:21

　　16日，我市启动“青春登场 只看洛阳”千名青年艺术家瞩目千年古都主题活动，自即日起至4月20日，面向全国优秀青年艺术家，征集洛阳主题的原创诗歌、绘画、书法、摄影作品。

　　此次活动征集作品形式为诗歌、绘画、书法、摄影4个类别，内容须聚焦洛阳产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创、青年活力等主题。其中，诗歌作品以“写给洛阳的三行诗”为主题；绘画作品不限画种，以中国画、油画、水彩、插画为主；书法作品内容以与洛阳有关的诗词歌赋为主；摄影作品分为图片和短视频两类，短视频作品时长限两分钟以内。可扫文末二维码或微信搜索“青春登场”小程序参加活动，根据提示步骤上传作品。

　　届时，评审团将评选出200件入展作品，包含绘画50件、书法50件、摄影50件、诗歌50件，其中还将分别评选出十佳作品各10件。此外，活动还将根据小程序人气排行榜，评选出4个类别人气作品奖各3件共12件。入展作品及人气作品奖作者将获得证书和定制画册，以及洛阳旅游通票一年使用权等多重福利。

　　此次活动由市委宣传部指导，团市委、市文联、市文旅集团主办。活动鼓励全国青年用青春视角和文艺方法，围绕洛阳文化底蕴和城市风貌，记录洛阳、展示洛阳、宣传洛阳，助力“万名大学生留洛计划”和洛阳青年友好型城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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