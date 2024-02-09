市委党校第62期中青班学员聚焦年轻干部成长成才谈体会、话落实

“习近平总书记指出，年轻干部要自觉做矢志为民造福的无私奉献者。我要把倾听一线群众声音作为调查研究的基本要求，用心用情用力帮助群众解决急难愁盼问题。”市委党校第62期中青班学员石云表示。

“习近平总书记指出，年轻干部要自觉做矢志为民造福的无私奉献者。我要把倾听一线群众声音作为调查研究的基本要求，用心用情用力帮助群众解决急难愁盼问题。”市委党校第62期中青班学员石云表示。

日前，市委党校(洛阳行政学院)2024年春季学期第62期中青班开班。连日来，中青班学员们通过参加学员论坛等方式，深入学习习近平总书记在2024年春季学期中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班之际作出的重要指示精神及全市年轻干部座谈会精神，结合自身情况，畅谈学习心得体会。

大家纷纷表示，要苦练内功提升能力本领，真心实意服务人民群众，用实际行动践行初心使命，奋力跑好历史的接力棒。

“只有牢记习近平总书记嘱托和要求，严以律己、加压奋进，年轻干部才能成为可靠接班人。”中青班学员张川表示，自己将重点学习习近平总书记关于发展新质生产力的重要指示精神，结合自身职能，思考如何加快推进市属国资国企布局结构优化调整，推动国资国企向战略性新兴产业和关系国计民生重点领域布局，更好为洛阳市经济社会发展提供国资国企“四梁八柱”支撑。

“习近平总书记的重要讲话，为年轻干部牢记初心使命，成长为对党和人民忠诚可靠、堪当时代重任的栋梁之材指明了方向，提供了遵循。”中青班学员周超表示，自己将勇于担当作为，解决好群众最关心、最直接、最现实的卫生健康急难愁盼问题。

中青班学员徐洪涛表示，作为基层的年轻干部，自己将始终厚植为民情怀，牢牢抓住教育、医疗、养老、就业等人民群众最关心的问题，大兴调查研究之风，多到群众家中看一看、走一走，勇于担当作为，不断在基层一线中历练成长。

“理想信念是安身立命之本，是立党兴党之基。”中青班学员张功岭表示，要自觉以党的创新理论武装头脑，积极用党的创新理论指导职业教育工作实践，真正把立德树人根本任务落到实处，积极推进思政教育一体化建设，为提高职业教育质量贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）