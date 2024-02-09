涧西区长四社区：老人一个电话，“私厨”上门做菜

15日11时许，掐算着时间差不多了，涧西区长四社区养老服务中心的工作人员杜红，放下手里的工作，从储物柜中拿出两袋新鲜蔬菜，向社区居民朱女士家快步走去。

15日11时许，掐算着时间差不多了，涧西区长四社区养老服务中心的工作人员杜红，放下手里的工作，从储物柜中拿出两袋新鲜蔬菜，向社区居民朱女士家快步走去。

杜红正在做菜

杜红今年49岁，平时是社区养老服务中心的“炊事员”，若遇上居民“点单”上门做菜服务，她便充当起“私厨”这一角色。这不，前一天，79岁的朱女士致电养老服务中心点了三道菜。15日一早，杜红便去了趟菜市场，买齐了食材，只等上门大展厨艺。

“叮咚！”杜红敲开了朱女士的家门，在简单与顾客交流，了解对方的口味和饮食喜好后，杜红就一头钻进厨房忙活起来。

择菜、洗菜、切菜、烹炒……不到1个小时，油爆春笋、土豆炒肉、炒青菜、萝卜番茄汤就被端上了桌。

“味道不错，手脚也麻利，下次有需要我还找你！”朱女士将这三菜一汤尝了一遍后，朝杜红竖起了大拇指，“这种上门做菜的服务，现在在洛阳就能享受到，挺好的。”

朱女士是上海人，50多年前因支援洛阳建设而来，对洛阳这座城市充满了感情。正因如此，哪怕如今儿女们定居上海，她和老伴儿都坚持过“一半一半”的日子——每年一半时间在上海，一半时间在洛阳。

美味可口的三菜一汤

“在上海，上门做菜的服务很普遍，这次回来，我看到我们社区也有了这项服务，就点一次试试，做得不错！”朱女士说，上海不少老人在双休日都会“点单”上门做菜服务，好让回家的儿女吃上一顿可口的饭菜，“我们老人也要学会过高品质的生活”。

长四社区养老服务中心负责人李华告诉记者，该中心投用时，同时“上线”的有助餐服务，包括送餐上门和上门做菜两种形式。社区上门做菜的收费标准为每小时30元，一般情况下，准备及做一顿午饭(含买菜时间)平均花费1个小时至1.5个小时。截至目前，选择送餐上门的老人居多，但她相信，随着越来越多老人亲身体验上门做菜这种“定制服务”的便捷后，该项服务在市场上会越来越受欢迎。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 田孝阳 文/图）