盗窃自助售水机内硬币 一男子被刑拘

自助售水机为市民生活提供了便利，有些不法分子却将“黑手”伸向这些自助售水机。

自助售水机为市民生活提供了便利，有些不法分子却将“黑手”伸向这些自助售水机。近日，市公安局瀍河分局东关派出所成功破获自助售水机内硬币被盗的系列案件，抓获犯罪嫌疑人1人，追缴被盗硬币近4000元。

今年2月22日，东关派出所接辖区群众报警称，小区自助售水机内的硬币不翼而飞。值班民警与同事迅速赶到现场了解情况，并开展案件侦办工作。随后，警方锁定了犯罪嫌疑人，经过连夜蹲守，于2月24日凌晨将犯罪嫌疑人贺某抓获。在贺某的居住地，警方查获5角、1元面额的硬币共计3980余元。

办案民警意识到，贺某作案应该不止这一起。瀍河分局将此情况通报给辖区其他派出所，对辖区自助售水机进行全面排查。经过10多天走访核实，警方确认有13个自助售水机出现硬币被盗的情况，均系贺某所为。

2月21日至2月24日，贺某白天踩点，晚上通过开锁方式将自助售水机内的硬币悉数偷走，他每次到手少则几十元，多则几百元，因售水机外部无破损，因此没有被及时发现。3月8日，警方依法对犯罪嫌疑人贺某采取刑事拘留措施。目前，此案正在进一步侦办。

为了避免此类案件再次发生，东关派出所组织辖区物业企业、自助售水机商家召开座谈会，要求小区物业加强夜间重点部位巡逻，提醒并督促商家强化人防、技防措施。对于投币类自助售货机，商家要及时取走机内的硬币，尽量不过夜；同时加装监控、机器加固等技防设施；若发现财物受损，要第一时间报警。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 赵自强）