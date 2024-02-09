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徐衣显参加全市2024年上半年新兵起运欢送活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 08:17

徐衣显参加全市2024年上半年新兵起运欢送活动
强军有我扎根军营展小老虎兵风采
锤炼本领勇立新功为火热青春筑梦

　　强军有我，不负韶华！16日上午，我市举行2024年上半年新兵起运欢送活动，百多名河洛青年精神抖擞、意气风发，带着家乡父老的嘱托，踏上逐梦军旅的征程。市长、市国动委主任徐衣显参加活动并讲话。

　　洛阳是全国、全省的驻军大市、兵员大市。近年来，我市深入贯彻习近平强军思想，传承红色基因，完善激励政策，倾力打造“小老虎兵”品牌，连续八届荣获“全国双拥模范城”，河洛青年参军报国的热情不断高涨，兵员质量持续提升，一大批洛阳籍官兵在国防战线上敢于担当、争先出彩，涌现了“英雄航天员”陈冬、“一等功臣”袁好杰、“全军优秀军士”马少利等一批模范榜样，为奋力实现强国梦、强军梦贡献了洛阳力量。今年上半年，我市征集新兵1100余名，3月底前新兵将分批输送入营。

　　徐衣显强调，没有强大的国防，就没有强大的国家。他代表市委市政府向参军报国的新兵战士表示崇高的敬意和热烈的祝贺，希望他们认真践行习近平总书记强国梦、强军梦的重大要求，要脚踏实地、锤炼本领，不怕苦、不怕累，严守纪律、恪尽职守，迈好军营第一步，练就过硬军事本领，书写最美军营故事，成为一名优秀的战士。要弘扬传统、争先出彩，大力弘扬部队优良传统，积极传承洛阳战士良好作风，勇于创新、争当骨干，为军旗增辉、为人生添彩、为洛阳争光，成为一名英勇的战士。要以身许国、勇担使命，全身心投入国防和军队现代化建设，随时随地做好报效国家的准备，自觉坚定捍卫国家主权、国家安全、国家利益，成为一名伟大的战士。一人当兵，全家光荣。洛阳将进一步落实好拥军优属各项政策，用心用情排忧解难，为每位官兵解决好后顾之忧。

　　刁国泰主持，王国辉、王更军等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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