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洛阳本周以晴好天气为主 昼夜温差较大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.03.18 08:16

　　刚刚过去的双休日，我市的天气上演了由晴到阴的“变奏曲”，最高气温亦有所回落。不过，今天的最高气温将重返20℃。

　　省气象台预计，今天白天，我省西部、北中部偏西风或西南风3级到4级，阵风6级左右。今天夜里至明天，全省西北风3级到4级。20日，北中部偏北风3级到4级。近期大风天气频繁，提醒大家做好防风准备，及时关闭门窗，做好个人防护。

　　截至昨日17时，市气象台根据最新的气象资料分析，昨天夜里至今天上午、23日至24日受冷空气扩散及高空低槽的共同影响，我市有小雨天气，其他时间以晴好天气为主，昼夜温差较大。

　　最近几天天气预报

　　今日(18日)：零星小雨或小雨停止转多云，偏西风3级～4级，气温7℃～20℃。

　　明日(19日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温6℃～20℃。

　　20日(周三)：晴天间多云，气温5℃～20℃。

　　21日(周四)：晴天到多云，气温6℃～21℃。

　　22日(周五)：多云，气温8℃～23℃。

　　23日(周六)：多云到阴天转小雨，气温10℃～21℃。

　　24日(周日)：阴天有小雨，气温9℃～16℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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