洛阳将加快推动旅游住宿业高质量发展

日前，洛阳旅游住宿业高质量发展大会召开，进一步凝聚共识，促进旅游住宿业提升品质、优化服务，加快推动全市旅游住宿业高质量发展。

日前，洛阳旅游住宿业高质量发展大会召开，进一步凝聚共识，促进旅游住宿业提升品质、优化服务，加快推动全市旅游住宿业高质量发展。

旅游住宿业是为游客提供住宿、餐饮及多种综合服务的行业，是旅游全链条吃、住、行、游、购、娱六大要素中的重要环节，直接反映一个地区旅游业接待能力和服务水平。携程数据显示，2024年春节假期，洛阳全市酒店预订量同比2023年春节假期增长近3倍。

洛阳市文广旅局相关负责人表示，今后将进一步优化相关政策，努力为旅游住宿业发展搭建更好的平台、创造更优的环境，加快旅游住宿业特色化和品牌化建设步伐，壮大旅游星级饭店队伍，构建更加完善的旅游住宿服务体系。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）