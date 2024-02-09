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洛阳地铁多项服务保障考生便捷出行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.16 16:16

　　16日，河南省2024年度统一考试录用公务员笔试开考，洛阳地铁在考点附近车站推出一系列暖心举措，在考试期间为考生营造一个安全准时便捷舒适的交通出行环境。

　　据了解，本次活动车站主要有12个，其中，1号线车站有8个，分别是秦岭路站、武汉路站、牡丹广场站、七里河站、王城公园站、应天门站、夹马营站、启明南路站。2号线车站有4个，分别是纱厂路站、体育中心站、隋唐园站、兴洛湖站。

　　洛阳地铁在活动车站付费区设置了娜娜爱心助考点，有需要的考生，凭借准考证和复印件，可到娜娜爱心助考点免费领用黑色签字笔、橡皮，2B铅笔等专用工具。在临近考点车站站厅合适区域设置娜娜爱心候考区，为候考人员提供休息、准备场所，配备应急医药箱，热水等物资。全线网车站均开启考生绿色通道，考生可凭借准考证优先快速进站，考生只携带透明文具袋及准考证、身份证时可免安检。在客服中心处设置考生优先窗口，提供考生优先咨询服务。为给考生营造轻松愉快的赴考氛围，在活动车站站厅提供祝福语KT板，在列车和车站PIS上播放祝福语为考生助力加油，帮助其拍照打卡留念。考试期间，对出勤列车司机加强岗前安全教育，提升突发情况应对能力，驾驶列车期间加强瞭望，注意行车安全。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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