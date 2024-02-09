今日起，洛阳部分公交线路临时调整

今日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因广文路(建设路至中州西路段)进行围挡施工，车辆无法通行。洛阳公交集团自2024年3月16日起，途经公交线路临时调整。

今日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因广文路(建设路至中州西路段)进行围挡施工，车辆无法通行。洛阳公交集团自2024年3月16日起，途经公交线路临时调整。 今日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，因广文路(建设路至中州西路段)进行围挡施工，车辆无法通行。洛阳公交集团自2024年3月16日起，途经公交线路临时调整。具体内容如下： 关于临时调整部分公交线路的通告 因广文路(建设路至中州西路段)进行围挡施工，车辆无法通行。洛阳公交集团自2024年3月16日起，途经公交线路临时调整如下： 15路、82路 去程从谷水西发车，改走建设路至建设路与秦岭路交叉口恢复原线，调整路段去回程一致。 临时取消站位：谷西村。 51路、73路、111路 去程从谷水西发车，改走建设路、中州西路、重庆路、建设路、中州西路至中州西路与广文路交叉口恢复原线，调整路段去回程一致。 临时新增站位：谷水东、谷西村。 温馨提示： ①谷水东往洛阳站、樱桃沟、瀍涧大道方向，请在中州西路南侧站位候车；往谷水西方向，请在中州西路北侧站位候车。 ②谷西村往洛阳站、樱桃沟、瀍涧大道方向，请在中州西路北侧站位候车；往谷水西方向，请在中州西路南侧站位候车。 ⑥