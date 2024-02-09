共计20天！广文路车行道全段封闭施工 过往车辆请绕行

今日，洛阳交警微信公众号发布消息，2024年3月16日至2024年4月5日，广文路(中州西路至建设路段)车行道全段进行封闭施工，共计20天。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息，2024年3月16日至2024年4月5日，广文路(中州西路至建设路段)车行道全段进行封闭施工，共计20天。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息，2024年3月16日至2024年4月5日，广文路(中州西路至建设路段)车行道全段进行封闭施工，共计20天。具体内容如下：
广文路封闭施工公示
因我市涧西区广文路改造项目施工，将对广文路(中州西路至建设路段)车行道全段进行封闭施工。封闭施工时间为2024年3月16日至2024年4月5日，共计20天。
施工期间禁止所有大小车辆通行，请过往车辆提前规划好通行路线。望广大群众积极配合，施工给您带来的不便，敬请谅解!
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