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共计20天！广文路车行道全段封闭施工 过往车辆请绕行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警一大队 2024.03.16 12:11

　　今日，洛阳交警微信公众号发布消息，2024年3月16日至2024年4月5日，广文路(中州西路至建设路段)车行道全段进行封闭施工，共计20天。具体内容如下：

广文路封闭施工公示

　　因我市涧西区广文路改造项目施工，将对广文路(中州西路至建设路段)车行道全段进行封闭施工。封闭施工时间为2024年3月16日至2024年4月5日，共计20天。

　　施工期间禁止所有大小车辆通行，请过往车辆提前规划好通行路线。望广大群众积极配合，施工给您带来的不便，敬请谅解!
[ 责任编辑：崔利利 ]
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