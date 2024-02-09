昨日，我市天空云系较多，但微风清爽，不觉沉闷。今日阳光“在线”，最高气温将突破20℃。 昨日，我市天空云系较多，但微风清爽，不觉沉闷。今日阳光“在线”，最高气温将突破20℃。 省气象台预计，今天白天，全省大部分地区阳光“在线”。由于天气形势相对静稳，北中部将出现轻度到中度霾。明天在大风的“清扫”下，霾将逐渐消散。 市气象台根据最新气象资料分析，今明两天受短波槽影响，云系较多，我市有弱降水出现，其他时间天气晴好，气温整体较高。 最近几天天气预报 今日：晴天到多云，夜里多云到阴天转小雨，西北风2级～3级，气温8℃～22℃。 明日：多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，偏北风4级左右，气温11℃～17℃。 18日(周一)：多云转晴天，气温8℃～19℃。 19日(周二)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温6℃～19℃。 20日(周三)：晴天间多云，气温5℃～20℃。 21日(周四)：晴天转多云，气温6℃～19℃。 22日(周五)：多云间阴天，气温6℃～20℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博)