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“大块头”成了“大难题” 处理大件家具咋恁难

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.16 09:07

　　13日，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对外发布。今年2月，中央财经委员会第四次会议也提出，要推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。

　　家中“大块头”要“换新”，旧家具何去何从？不少人在处理大件旧家具时都遇到过价格低、搬运难等问题。来看记者的走访调查。

　　声音 “大块头”难卖且是“白菜价”

　　“大件旧家具卖着太心疼了，我家4个通顶大衣柜，一共才卖了200块钱！”近日，家住西工区的市民贾女士因想处理掉家中的“大块头”旧家具，在网上联系到了一家本地的家具回收机构，经该机构工作人员上门估价，贾女士家4个八成新的通顶大衣柜只能卖200元。贾女士说，这组衣柜购买时花费上万元，自己原本舍不得低价卖出，但考虑到新家具即将进家，只得无奈接受。

　　和贾女士一样，家在涧西区的李先生在搬家过程中，也面临着不知如何处理大件旧家具的问题。

　　李先生家住在老式单元楼里，因旧房变卖，所以需在新房主入住前处理掉大件旧家具，其中包括一张大床、一组五人位沙发和一张六人台餐桌。

　　“问了周围一圈朋友，没有人知道哪儿有专门回收大件家具的地方，后来只能联系收废品的人。”李先生说，他原本以为这么几件家具起码能卖上千元，可对方表示最多出300元。此外，因为李先生住的老式单元楼没有电梯，旧家具拆卸、搬运等，他都还要另外花钱。

　　家里的大件旧家具，您会怎么处理？据北京市统计局近期的调查数据，在3000多名参与调查的市民中，有11.1%的被访者选择废弃大件旧家具，46.5%的人选择当废品卖掉，其余的人倾向于赠予他人和改造后再利用。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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