野菜新鲜上市 春天的味道您尝了吗

春天有一怪，不爱荤菜爱野菜。眼下，正是盛产各种野菜的季节，荠菜、白蒿等“春天的味道”悄然上市，成为不少市民尝鲜的对象。“春天的味道”您尝了吗？周末可以在市区周边挖到野菜吗？怎样做口感更好？昨日，记者进行了一番打探。

春天有一怪，不爱荤菜爱野菜。眼下，正是盛产各种野菜的季节，荠菜、白蒿等“春天的味道”悄然上市，成为不少市民尝鲜的对象。“春天的味道”您尝了吗？周末可以在市区周边挖到野菜吗？怎样做口感更好？昨日，记者进行了一番打探。

荠菜 鲜美的“报春菜”

一说野菜，很多朋友自然而然就会想到荠菜。荠菜味道鲜美，分布广泛，是先春而萌、返青最早的“报春菜”。荠菜不仅含有丰富的维生素C、维生素A、维生素E、胡萝卜素等营养成分，还具有促进消化、清热解毒等功效，深受各类人群的喜爱。

食用方法

荠菜食用方法多种多样，最经典的做法是荠菜饺子、荠菜馄饨、荠菜包子。刚出锅的荠菜饺子风味独特、营养丰富，咬上一口，仿佛整个春天都被吃进了嘴里。荠菜同样适合凉拌。荠菜焯水后放入少许食盐、蒜末、香醋、生抽、香油，搅拌均匀即可食用。简单的烹饪，更能突出荠菜的清香。

采摘地点

老城区邙山街道土桥社区、水口社区，老城区翠云峰街道葛家岭社区，伊滨区寇店镇水泉社区、涧河河道两岸(华山桥至衡山桥段)。

注意事项

在采摘荠菜时，需要注意选择嫩叶初展、颜色鲜绿的荠菜。烹饪前要用清水浸泡并多次冲洗以去除农药残留。食用时应确保熟透。