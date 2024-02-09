采暖季结束，退费工作预计于4月15日后启动

这个采暖季已于昨日(15日)结束。采暖结束后如何退费？采暖设施如何保养？针对大家普遍关心的问题，记者采访了热力企业相关负责人和供暖专家，为市民提供详尽的解答和指导。

这个采暖季已于昨日(15日)结束。采暖结束后如何退费？采暖设施如何保养？针对大家普遍关心的问题，记者采访了热力企业相关负责人和供暖专家，为市民提供详尽的解答和指导。

退费工作预计于4月15日后启动

我市供暖退费工作预计在4月15日之后开始。分户计量用户根据实际用热量，预收款项多退少补。各直管小区从4月15日起在小区公布采暖期用热量及费用信息。

如果需要现金退款，用户可以在4月15日后的工作日内，携带相关证件及缴费凭证到供热单位服务大厅办理退费手续。如未办理，则自动结转至下一采暖期热费账户。洛阳市4家热力公司的现金退款方式如下——

洛阳热力：

各小区将于4月15日开始陆续公布用热量及费用信息，待热费结算完之后，用户可通过微信公众号查询费用信息及结算余额，也可拨打公司热线电话进行查询。账户有余额的用户可携带相关证件到服务大厅办理现金退费。具体情况详见各小区张贴的通知。需要注意的是，已经按预付费开过发票的用户，不再进行现金退费。非直管小区业主若要退费，需和小区物业协商解决。

新区热力：

4月中旬完成费用核算后启动退费工作，用户请提前拨打9618966进行预约，携带房产证和户主身份证原件及复印件到该热力公司申请退现金。注意：已经开过发票的，不再进行现金退费；转供小区退费问题需和小区物业协商解决。

高新热力：

用户可在4月15日之后的工作日内，携带房产证、户主身份证、银行卡原件及复印件，到高新热力用户服务中心办理退费手续。注意：对于已经按预付费开过发票的用户，不再进行现金退费；转供小区退费问题需和小区物业协商解决。

暖鑫热力：

各直管小区退费工作将于4月15日开始，公司会陆续在各小区公布用户用热量及费用信息，用户可选择将应退热费顺延抵冲下个采暖季预收费用，也可选择现金退费。若需办理现金退费，请在4月15日之后的工作日内，携带缴费凭证、户主身份证、银行卡原件及复印件到暖鑫热力业务办理大厅办理退费手续。已开具发票的用户，不再进行现金退费。暖鑫热力客服热线9618819。