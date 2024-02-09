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让更多“意外的惊喜”被看到
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.16 08:41

　　“如果一时预约不到大型的、有名的博物馆，到这种中小型的博物馆看一看，也许会有意外的惊喜。”针对当前一些博物馆预约难、大型演出“一票难求”等问题，文化和旅游部部长孙业礼在全国两会期间，为众多内容丰富独特的中小博物馆做起了“广告”，引发网友热议。

　　大有大的优势，小有小的特色。近年来，“文博游”热度不断攀升，令不少大型博物馆“流量”更上一层楼、晋身“网红打卡地”。在大型博物馆游客“饱和”之余，更多中小博物馆得以闯入人们的视线，成为旅游清单上的“可选项”。然而，相比于声名在外的大型博物馆，大多数中小博物馆在体量、藏品数量和质量、社会影响力等方面都有所不及。除了一些资深的文博爱好者，对大多数普通游客来说，“打卡”中小博物馆，从而与“意外的惊喜”不期而遇，算是对错过首选目的地的“补偿”。但对中小博物馆而言，要想真正让游客有惊喜、不虚此行，却不能仅凭“意外”。单纯靠大博物馆的“分流”，显然不足以成为其立身之本。

　　“打铁还需自身硬。”中小博物馆要持续不断吸引游客光顾，当需练好“内功”。看上海，嘉定博物馆举办的原创性展览“一代儒宗——钱大昕纪念展”，不仅以较高的学术价值收获业内肯定，还赢得了公众的良好口碑；看甘肃，由兰州大学发起的“馆语计划”，通过与一些中小博物馆的合作，举办以当地文化为主题的儿童观览活动、汇报演出，有效宣传了当地的历史文化……纵观这些出圈出彩的中小博物馆，无一不是靠着找准定位、找到突破口、立足特色，将自身优势开发得淋漓尽致。

　　如何让更多“意外的惊喜”被看到？对于拥有百余家博物馆的洛阳，则更具现实意义。第41届中国洛阳牡丹文化节即将到来，可以预见的是，届时洛阳各大文博机构将再次迎来汹涌的人潮。以此为契机，精准定位，扬长避短，结合自身的特色与优势，明确博物馆的目标受众，挖掘具有网红潜力的馆藏资源、打造吸引眼球的“打卡”场景、植入体验感强的沉浸业态、善于关联话题度高的“网言网语”，“小”博物馆也有“大”作为！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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