传统文化大放异彩 神都灯宴亮相央媒

自3月12日起，位于伊滨区倒盏村的“神都灯宴”彩灯世界暂时闭园，进行升级改造。

自3月12日起，位于伊滨区倒盏村的“神都灯宴”彩灯世界暂时闭园，进行升级改造。作为我市新打造的大型沉浸式主题夜游园，该园区凭借流光溢彩的璀璨彩灯和一系列沉浸式演出，吸引了众多国内外游客前来打卡，受到《人民日报》、中央人民广播电视总台、《河南日报》等中央、省级主流媒体关注报道，频频出圈。

“神都灯宴”彩灯世界于2月1日开园，以“国花”“国灯”“国潮”为三大核心，打造具备全年全域全时特征、集吃住行游购娱于一体的文旅融合型夜游项目。该园区内有上百组全新原创彩灯，包括高20余米、宽60米的“华夏鎏光门”，长150米、高15米的超大型灯组“神都胜境”，展现国家级非遗项目洛阳宫灯的“宫灯夜秀”，以及造型精美的“洛神飞歌”“百鸟朝凤”“神龙送福”等，为广大游客奉上如梦如幻的视觉盛宴。

同时，该园区以春节“祈福”“赐福”“送福”等“福文化”为主线，推出了《天官赐福迎宾礼》《仙女飞天秀》《洛神赋》《天宫密盒》《十二花神》《潮燃灯会嘉年华》等一系列沉浸式演出。

据统计，截至3月11日，“神都灯宴”彩灯世界共接待入园游客20余万人次，成为古都洛阳夜色中一道亮丽的风景线，向广大市民和游客呈现了一场精彩、热闹、祥和的沉浸式彩灯文旅盛宴。

“恢宏大气、流光溢彩，音乐热烈欢快，‘二十四节气’‘天堂’‘白马寺’彩灯璀璨夺目，如同展开的历史画卷，梦回大唐神都。”“性价比很高，很有氛围感，还有沉浸式表演，很好的一次体验，值得推荐。”“从来没见过如此规模宏大的灯展，‘华夏鎏光门’‘龙凤呈祥’‘洛神飞歌’‘二十四节气’彩灯令人惊艳！”……景区璀璨的彩灯和丰富的活动为游客带来优质的旅游体验，获得众多游客的纷纷点赞。

据悉，“神都灯宴”彩灯世界闭园升级改造后，暂定于4月1日重新开园并举办神都花火音乐季活动，届时沉浸式实景剧、国潮音乐季、舞龙钢花、七彩焰火会、花火绝技秀场等将轮番上演，为广大市民和游客带来更加精彩的文旅盛宴。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王超英 文/图)