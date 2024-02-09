洛阳市应急管理局获评全国先进集体

近日，国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室、应急管理部印发关于表彰第一次全国自然灾害综合风险普查先进集体和先进个人的决定，洛阳市应急管理局获评第一次全国自然灾害综合风险普查先进集体。 近日，国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室、应急管理部印发关于表彰第一次全国自然灾害综合风险普查先进集体和先进个人的决定，洛阳市应急管理局获评第一次全国自然灾害综合风险普查先进集体。 全国自然灾害综合风险普查是提升自然灾害防治能力的基础性工作，也是一项重大的国情国力调查。为做好这次普查工作，市应急管理局组织相关部门制订市级普查实施方案，完成17个普查区划调整确认，组织市级以上培训20余次，协调部门数据6000多个，帮助县区完成调查对象清查摸底，在全省率先完成调查工作，数据质量排名全省第一，3次受到上级普查办通报表扬。特别是在普查成果应用方面，市应急管理局针对防灾减灾领域的短板弱项，大力推动基层综合减灾能力提升，新建乡镇专职消防队83个，增加基层应急避难场所986个，组建基层兼职应急救援队伍3420支，将63座尾矿库“头顶库”列入综合整治计划，有力提升了全市自然灾害的防治能力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟)