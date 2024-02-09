洛阳市宣传部长会议召开

昨日，全市宣传部长会议召开，深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神和市委要求，总结工作、分析形势，部署2024年宣传思想文化工作。市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。

昨日，全市宣传部长会议召开，深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神和市委要求，总结工作、分析形势，部署2024年宣传思想文化工作。市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。

会议指出，今年是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年。要聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，紧扣深入学习贯彻党的二十大精神和深化习近平文化思想洛阳实践这条主线，着力壮大主流价值、主流舆论、主流文化，为推进现代化洛阳建设提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

会议强调，要结合巩固拓展主题教育成果，持续深化理论武装工作，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。要以强信心为重点，持续加强正面宣传，加快构建全媒体传播体系，进一步唱响主旋律、弘扬正能量。要深化社会主义核心价值观建设，加强公民思想道德建设，推动城乡精神文明建设融合发展。要做好文化遗产保护传承工作，打造推出一批文艺精品，推动文旅文创深度融合，持续提升公共文化服务效能，加快推进文化强市建设。要坚持以风险管控为导向，压紧压实意识形态工作责任制，筑牢安全底线。要坚决落实党的文化领导权，持续加强宣传思想文化战线政治建设，健全完善各项工作机制，锤炼打造适应新时代要求的干部队伍，着力推动宣传思想文化工作展现新气象新作为。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭腾龙)