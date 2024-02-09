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洛阳召开关心下一代工作联席会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.16 08:14

　　昨日，我市召开关心下一代工作联席会议，通报2023年工作开展情况，对下一步工作进行安排部署。市委常委、组织部部长、市关工委主任王森参加并讲话。

　　市教育局、市人民检察院、市委老干部局、市财政局、洛阳日报社、洛阳广播电视台、市妇联等联席会议成员单位有关负责同志结合自身工作职责，对我市关心下一代工作提出意见建议。

　　会议指出，建立健全联席会议制度，是旗帜鲜明讲政治的必然要求，也是做好关心下一代工作的迫切需要，有利于形成党委统一领导、职能部门各司其职，共同做好新时代关心下一代工作的良好格局。要用好联席会议制度，市关工委积极发挥作用，做好统筹谋划、牵线搭桥、综合协调等工作；各成员单位要主动扛起责任，将关心下一代工作作为分内事，结合各自职能主动加强谋划，梳理本部门的具体支持举措，认真落实联席会议确定的工作任务和议定事项，做到工作联动、阵地联建、资源联用，形成共同关爱服务青少年健康成长的浓厚氛围。要持续建强全市“五老”队伍，完善关爱激励机制，组织开展学习培训，帮助解决实际困难，鼓励他们主动参与、谋划、推动关心下一代工作，共同为做好全市关心下一代工作作出新的更大贡献。

　　市关工委执行主任王全乐，副主任邬晓芒、马东安、杨玉龙参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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