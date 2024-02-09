以见实效为标准开展人大监督工作

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开专题会，研究洛阳特色餐饮传承与高质量发展、洛阳牡丹保护与发展工作专项监督及代表议案办理等相关工作。

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开专题会，研究洛阳特色餐饮传承与高质量发展、洛阳牡丹保护与发展工作专项监督及代表议案办理等相关工作。 昨日，市人大常委会主任李保国主持召开专题会，研究洛阳特色餐饮传承与高质量发展、洛阳牡丹保护与发展工作专项监督及代表议案办理等相关工作。 会议听取洛阳特色餐饮传承与高质量发展人大代表与国家机关负责人“面对面”活动、洛阳牡丹保护与发展工作专项监督等实施方案，洛阳市人民代表大会代表议案办理办法等。与会人员围绕监督对象、监督重点等进行深入交流，提出意见建议。 李保国指出，人大监督是代表人民进行的具有法律效力的监督，必须持续发力、一抓到底、久久为功。要坚持问题导向，树牢人大监督就是要发现问题、解决问题的意识，围绕洛阳特色餐饮传承与高质量发展、洛阳牡丹保护与发展，深入查找瓶颈，找准问题症结，提实意见建议，以精准有效监督助推经济社会高质量发展。要突出监督重点，综合运用听取审议专项工作报告、执法检查、人大代表与国家机关负责人“面对面”活动等监督方式，围绕洛阳特色餐饮传承创新、品牌培育，洛阳牡丹品种保护研发、产业发展等重点开展全方位、多角度监督，找对方法路径，破解堵点难点，让监督真正监在关键处、督在点子上，不断提升监督质效。要强化持续发力，充分发扬“钉钉子”精神，持续开展人大代表与洛阳特色餐饮业务主管部门负责人“面对面”活动、洛阳牡丹保护与发展执法检查等，全面检视问题承诺答复、整改落实及工作谋划推进情况，持续传导监督压力，形成监督工作闭环，以人大监督韧劲强劲推动问题解决和工作改进，为推进现代化洛阳建设贡献人大力量。 市人大常委会副主任安颖芳、赵莉等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)