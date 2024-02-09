“3·15”活动现场，洛阳市民最关注这些问题

15日是“3·15国际消费者权益日”，洛阳各级市场监管部门也结合自身职能推出了不少民生服务。记者对现场市民关注的热点问题进行梳理，并请专业人士进行解答。

15日是“3·15国际消费者权益日”，洛阳各级市场监管部门也结合自身职能推出了不少民生服务。记者对现场市民关注的热点问题进行梳理，并请专业人士进行解答。

在洛龙区市场监管局展台前，一瓶瓶贴有某品牌标识的洗衣液吸引了大家注意。“这些都是假的？”一位市民拧开盖子闻了闻，露出疑惑的表情，“闻着气味也挺香啊！”她说。“这些都是查封的假冒品牌洗衣液，您仔细摸摸外包装标识，很粗糙，瓶子颜色也不对。”执法人员说，假货除了无法保证去污能力之外，还可能造成衣物褪色和损伤。

洗护、日化商品是老百姓家里的易耗品，很多人喜欢趁着打折促销的时候多囤一些。需要提醒您的是，购买这些商品尽量到商场和超市等正规渠道挑选。那么，如何辨别真伪？首先要注意看外桶，由于造假者多为人工粘贴标签，而正规厂家为机器贴制，所以在平整度方面会存在差异。其次要注意价格，一般情况下，促销价格适当便宜属于正常，如果和日常价格差距过大，建议您谨慎选择。

燃气灶是家家户户都要用到的器具，您知道吗，为了保证安全，无论是台式还是嵌入式燃气灶，都必须有自动熄火保护装置，这样一旦发生意外熄火情况，比如风吹灭、汤汁浇灭、点火不成功时，它将自动切断灶具的出气通路。伊滨区市场监管局执法人员提醒，市民一定要到正规店铺购买正规厂家的产品，注意查看灶具有没有自动熄火保护装置，这种装置的直径大约2～4毫米，一般安装在靠近火盖侧，有热电式和离子感应式两种。

同样受到市民关注的还有水表。在洛阳市产品质量检验检测中心展位前，工作人员正在介绍查看水表是否合格的简单方法。“看外观，有几个重要的地方需要注意。”工作人员说，正规水表上要有厂标、水流向箭头、公称直径、计量等级等标志，经检定合格的水表应贴有市场监管部门依法设置或授权的计量检定机构签发的合格标志及合格封印。

如果您闲暇时喜欢小酌两杯，辨别真假白酒的方法可要掌握。洛阳市市场监管局执法人员李玮说，消费者在购买白酒时，要选择正规商超或专卖机构，保存好相关购物凭证。如果对购买的商品存疑，可以通过这些方法进行简单辨别——

看瓶盖，白酒的瓶盖一般为铝质，盖子上的图片和文字清晰整齐。盖体光滑，形状统一，盖合严密。如果是假酒，瓶盖上的文字和图片比较模糊，盖口合得也不严，倒过来晃几下，里面的酒水可能洒出来。

闻气味。滴几滴白酒在手心，快速摩擦几下至手心发热。凑近闻一下，如果就散发出来的味道比较清香，一般没什么问题，如果气味发苦难闻，则为劣质白酒。

看包装。仔细查看白酒的包装是否正规，包括标签、瓶盖、生产商、合格证和印刷质量等。正规产品的外包装边缘接缝整齐严密，没有松动，假酒的外包装边缘常会有缝隙，对接不整齐。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)