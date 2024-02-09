新定位来了！涉及洛阳环都市区五县区

俗话说，近水楼台先得月。对于离洛阳中心城区距离最近的环都市区来说，对接市区、产业协同，才是发展最优解。

俗话说，近水楼台先得月。对于离洛阳中心城区距离最近的环都市区来说，对接市区、产业协同，才是发展最优解。

近日，洛阳市委常委会召开会议，专题研究部署环都市区五个县区2024年重点工作，帮助五个县区理思路、谋项目、解难题，推动协同发展再上新台阶，着力打造县域经济发展高地。新安扭住哪些龙头巩固制造业优势？伊川打开工作新局面的关键是什么？宜阳如何以关键工作突破带动更大发展？偃师为何必须要加快融入大市区？孟津怎样乘势而上整体提升？本期《时政·深一度》为您解读。

新安县：扭住龙头更好巩固制造业优势

新安县洛阳新强联回转支承股份有限公司车间

解读

制造业是新安的强县之基，也是新安发展的潜力所在。市委主要领导多次在新安县调研时，都强调要推动制造业转型升级。

今年，洛阳市委决定组建洛阳工业控股集团有限公司，为万基控股集团这一新安制造业龙头企业发展带来新契机。这次，市委更是明确提出，新安县要扭住龙头更好巩固制造业优势，以万基为龙头做大铝精深加工产业集群、以新强联为龙头做大轴承装备产业集群，以欣安新能源等为龙头做大新特材料产业集群，方向更加清晰、指导更加具体。

路径

新安县洛阳普瑞森精密轴承有限公司

按照洛阳市委部署，新安县将集中做大三大产业集群。今年，新安县将重点围绕铝钛新材料、先进装备制造产业链，谋划实施欣安新能源材料等41个项目和上元科技等4个科技产业社区建设。同时，加快万基控股转型步伐，深化与国宏合作，实施铝热连轧等项目，稳妥推进煤改气和电解铝产能转移。

在城市提质方面，新安将按照要求大力推进磁涧片区扩规提升。积极融入大市区，提升产城融合水平，推动住房、商贸、消费等功能配套向县域东西两翼延伸，实现县城区、磁涧片区、经开区融合发展，将磁涧片区打造成为融入市区桥头堡、产业发展主战场。

今年新安还要持续做大乡村特色产业，用好樱桃等优势资源，发力近郊农文旅产业，谋划打造一批研学团建等创新型文旅消费场景和高端民宿等沉浸式乡村旅游集聚区，推进文旅融合赋能，力争全县特色农业综合产值超过40亿元。