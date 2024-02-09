乘势“3·15”，2024年反诈主题活动正式启动

一年一度的“3·15”国际消费者权益保护日如期而至，为更好地维护消费者权益、进一步提高公众反诈意识，3月15日上午，2024年3.15国际消费者权益保护日暨“全民筑防线，反诈零距离”主题活动启动仪式举办。

一年一度的“3·15”国际消费者权益保护日如期而至，为更好地维护消费者权益、进一步提高公众反诈意识，3月15日上午，2024年3.15国际消费者权益保护日暨“全民筑防线，反诈零距离”主题活动启动仪式举办。

2024年反诈主题活动由洛阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室指导，洛阳市反电信网络新型违法犯罪中心、中国人民银行洛阳市分行、国家金融监督管理总局洛阳监管分局、洛阳日报报业集团主办，公安系统各县区(分)局、各街道办事处、洛阳市银行业协会、各金融机构、各通信运营商、各高校、高职高专协办，洛阳网等承办。该主题活动启动仪式及首场活动由洛阳网联合洛阳市公安局西工分局、中国银行洛阳分行承办。

活动现场，公安、银行、保险、通讯等相关单位的代表齐聚，一同见证洛阳反诈宣传新成果的亮相。

洛阳市西工区人民政府副区长、洛阳市公安局西工分局局长邢彦涛在致辞中表示，近年来，西工区积极构建“打防结合、防范为先”的反诈格局，以多样性和针对性的宣传防范方式，全力维护好人民群众的财产安全，未来将持续提高打击诈骗和宣传反诈的能力，维护好辖区的稳定、和谐。

中国人民银行洛阳市分行纪委书记刘卫东表示，将落实好市委、市政府和上级行重要工作部署，发挥好银警协作、高效联动、管控合力，持续推动金融领域打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展，进一步履行好行业监管职责，守住全市人民的“钱袋子”。

眼下，“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动同步进行。国家金融监督管理总局洛阳监管分局副局长师明明表示，将大力宣传金融政策、提示金融风险、倡导理性投资和推进诚信文化，一如既往践行“金融为民，消保领航”的监管理念，持续营造风清气正和谐稳定的金融消费环境，有力服务洛阳经济社会发展大局。

中国银行洛阳分行党委委员阮征表示，该行坚持以“以人民为中心”的服务理念，积极向广大消费者宣传普及金融知识，接下来将不断践行金融工作政治性、人民性，牢固树立“群众利益无小事”的工作理念，努力做好金融服务工作，在各级部门的正确领导和大力支持下，合力共筑诚信消费环境，保障金融消费者合法权益。

警民同心，反诈同行。洛阳市反诈联席办副主任、洛阳市公安局刑侦支队党委委员赵灿杰表示，遏制电信网络诈骗犯罪，需要各界共同努力、人人共同参与，提倡共同营造全民反诈格局、努力提高群众防诈能力、人人争当反诈志愿者，共筑反诈铜墙铁壁，为实现“无诈洛阳”而不懈努力。

在热烈的掌声中，洛阳市西工区人民政府副区长、洛阳市公安局西工分局局长邢彦涛，洛阳市反诈联席办副主任、洛阳市公安局刑侦支队党委委员赵灿杰，洛阳日报报业集团党委副书记、总编辑李勇，中国人民银行洛阳市分行纪委书记刘卫东，国家金融监督管理总局洛阳监管分局副局长师明明，中国银行洛阳分行党委委员阮征共聚舞台，执“反诈利器”扫清电诈关键词——2024年3.15国际消费者权益保护日暨“全民筑防线，反诈零距离”主题活动正式启动。

随后，由公安、银行、通讯、媒体代表组成的“反诈宣传先锋”队伍上台宣誓，一同表达坚决打好反电信网络诈骗的必胜信心。

反诈主题小品《隔墙有耳》让人在轻松愉快的氛围中提高警惕、增强反诈意识。公安民警一曲《孤勇者》雄浑激荡，将现场气氛“燃”至高点。

最后，中国银行洛阳分行被授予反诈流动红旗，该行负责人表示，作为活动承办单位之一，将积极履行社会责任，聚焦反诈活动的重点环节、重点人群，多措并举展开精准宣传。

针对此次活动，洛阳网视频号还进行了全程直播，吸引1.5万人次观看。直播过程中，除上述内容外，主播还通过答题互动等形式，与到场的网友展开礼品互动，将反诈知识进行趣味化传播。

下阶段，“全民筑防线，反诈零距离”主题活动还将呈现出更多亮点内容：将在洛阳各大网红打卡地布置反诈主题展区，实现洛阳文旅优势与反诈宣传的有机结合，并与各高校、高职高专合作，在校园内推出反诈主题周边，评选出校园反诈“代言人”，同时，还将深入厂矿、企业、社区，开展反诈主题剧场系列演出活动，让大家身临其境，更好地了解诈骗种类及防范知识。

目前，反诈答题小程序已上线，参与答题活动，学习反诈知识，赢取精美礼品。

此外还可关注洛阳网、洛阳发布微信公众号，点击底部菜单栏进入小程序。

反诈同心，你我同行，2024“全民筑防线，反诈零距离”主题活动精彩继续，敬请关注。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)