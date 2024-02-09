洛阳44条道路人行道、10座桥梁护栏将完成养护修复

对松动的人行道砖进行维修、对生锈起皮的桥梁护栏进行除锈补漆……连日来，洛阳市政集团组织养护工人对市区部分人行道、桥梁出现的病害现象进行养护修复，进一步营造安全美观的出行环境。

对松动的人行道砖进行维修、对生锈起皮的桥梁护栏进行除锈补漆……连日来，洛阳市政集团组织养护工人对市区部分人行道、桥梁出现的病害现象进行养护修复，进一步营造安全美观的出行环境。

15日，在牡丹桥上，市政养护工人正在修复桥梁护栏。“受雨雪和大风影响，护栏上出现了锈迹、漆面起皮等病害，影响桥梁美观。”洛阳市政集团相关负责人表示，在修复时，需要先铲除起皮部分、填补坑洼部分，再对护栏进行清洗，最后补上深灰色的漆面，还原桥梁原有的风貌。

当天，在涧西区南昌路与九都路交叉口，市政养护工人将松动的人行道砖撬起，重新进行铺装、加固。据了解，此前该处部分地砖松动，遇到下雨天，行人途经该处时，除了容易被溅起的积水弄脏衣裤，还有摔倒的风险，存在不小的安全隐患。这次修复后，人行道砖已恢复平整。

据了解，今年牡丹文化节前，洛阳市政集团将组织养护工人对开元大道、科技大道、周山大道等44条道路人行道砖、道牙、树坑侧石进行局部调整维修，对牡丹桥、西苑桥、瀛洲桥等10座桥梁栏杆进行除锈刷漆，以崭新的城市面貌迎接牡丹文化节的到来。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 侯晓丰）