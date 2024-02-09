洛阳“3·15国际消费者权益日”广场宣传活动启动

激发消费活力、共建诚信洛阳，大力培育和践行社会主义核心价值观——15日上午，2024年洛阳市“3·15国际消费者权益日”主会场活动在洛龙区定鼎门遗址博物馆广场举行。

激发消费活力、共建诚信洛阳，大力培育和践行社会主义核心价值观——15日上午，2024年洛阳市“3·15国际消费者权益日”主会场活动在洛龙区定鼎门遗址博物馆广场举行。

9时许，洛阳各级市场监管部门在全市范围内设置的15个分会场同步启动专项消费维权活动，为市民提供多项服务。洛报融媒记者在主会场看到，现场设置有受理投诉举报，识假辨假讲解，食品安全知识普及、人体秤、血压计现场检定、义诊服务、公益律师咨询等各个展台前聚集了不少市民，市场监管工作人员通过真假商品的实物比对，耐心向消费者讲解识假辨假常识，并受理各类投诉和举报。

在伊滨区市场监管局服务台前，执法人员正在为市民讲解家用燃气器具的安全知识。您知道吗，按照国家标准，生产日期为2020年10月1日后的家用燃气器具，应当标注CCC强制性认证标志，2022年1月1日后禁止销售无CCC认证标志的家用燃气器具。与此同时，家用燃气器具必须安装熄火保护装置，这种装置直径大约2毫米至4毫米，一般安装在靠近火盖侧，有热电式和离子感应式两种。

活动现场为“全国消费维权先进集体”颁奖，对2023年度“最美消费维权人物”及“消费维权先进单位”予以表彰，并为“神都放心购”品牌揭牌。据悉，今日洛阳市市场监管局12315指挥中心热线电话依然24小时开通，解答消费者咨询，及时受理举报投诉，依法依规、高效便捷地解决消费者诉求，如果您有消费维权问题可随时拨打。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 宋文辉 文/图)