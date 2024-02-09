3月18日9时起，陆浑水库开闸输水

15日，洛报融媒记者从陆浑水库运行中心获悉，本月18日9时起，陆浑水库将开启总干渠渠首闸向周边区域供水，保障地方经济社会发展。

15日，洛报融媒记者从陆浑水库运行中心获悉，本月18日9时起，陆浑水库将开启总干渠渠首闸向周边区域供水，保障地方经济社会发展。

据悉，此次计划输水5天至7天，水源从陆浑灌区总干渠渠首闸口流出后，沿总干渠、东一干渠，途经嵩县、汝阳、伊川等地，主要向伊电集团电水库及汝阳产业聚集区供水厂等处补水，引水流量每秒15立方米-30立方米。

输水期间，渠内水位高、水量大、水流急，为确保输水安全，提醒沿线村庄、学校人员，严禁破坏渠道护栏及其他水利设施；严禁到渠中游泳、嬉水、洗涮、取水；严禁在渠边、跨渠桥梁上打闹、玩耍；禁止人力车、电动车、机动车等车辆(特种车除外)使用沿渠道路、生产桥、堤坝、渡槽等工程通行；禁止向渠道倾倒杂物等。

若发现涉水险情，可拨打110报警，或致电68491099(总干渠)、68559007(东一干渠)报告相关情况。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李智波 文/图)