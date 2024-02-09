网友建议给洛浦公园花卉树木加上名牌 城管局：安排上了！

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：从西苑桥步行至牡丹桥，整个洛浦公园的花草树木都没有名牌，牡丹文化节将至，希望园方可以增设一些花卉树木名牌，给游人普及一下知识。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：从西苑桥步行至牡丹桥，整个洛浦公园的花草树木都没有名牌，牡丹文化节将至，希望园方可以增设一些花卉树木名牌，给游人普及一下知识。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己从西苑桥步行至牡丹桥，整个洛浦公园的花卉树木都没有名牌，牡丹文化节将至，希望园方可以增设一些花卉树木名牌，给游人普及一下知识。
市城市管理局回复：洛浦公园工作人员已着手整理、制作花卉树木名牌，预计15个工作日内可安装完毕。
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