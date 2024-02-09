汉魏洛阳故城西明门至青阳门大街保护展示工程进展如何？文物局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：汉魏洛阳城遗址博物馆将于今年10月建成开馆，当年规划中的西明门至青阳门大街遗址保护展示工程什么时间能建好？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：汉魏洛阳城遗址博物馆将于今年10月建成开馆，当年规划中的西明门至青阳门大街遗址保护展示工程什么时间能建好？

市文物局回复：西明门至青阳门大街遗址保护展示工程已得到上级文物主管部门的批复。计划分期实施，目前正在对一期西明门内大街遗址保护展示实施方案进行深化修订和开工前期相关准备工作。

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