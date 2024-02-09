洛阳市委党校（洛阳行政学院）2024年春季学期中青班开班

昨日，市委党校(洛阳行政学院)2024年春季学期第62期中青班开班。

昨日，市委党校(洛阳行政学院)2024年春季学期第62期中青班开班。市委常委、组织部部长、市委党校(洛阳行政学院)校(院)长王森围绕深入学习贯彻习近平总书记关于年轻干部工作的重要论述，以“坚定信心坚守正道更加奋发有为地推进现代化洛阳建设”为主题进行授课。

王森指出，地区之间的竞争，起决定性作用的是干部队伍。当前，现代化洛阳建设正处于全面起势、奋力推进的关键阶段，优秀年轻干部既有担当作为的大舞台，也有广阔的发展空间。

王森强调，年轻干部成长成才要守正道、走大道，始终铸牢政治忠诚，提高政治能力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要提升干事能力，主动谋划工作，深度研究工作，怀着“时时放心不下”的责任感，在实践中锤炼能力和本领。要保持廉洁自律，严于律己、廉洁从政，坚守拒腐防变防线，做到一身正气、一尘不染，永葆清正廉洁的政治本色。要始终坚持以人民为中心，摒弃官气、骄气、暮气，提振锐意进取、担当有为的精气神，不断开创事业发展新局面。要坚持学以致用、学用结合，端正思想态度、突出学习重点、严守纪律规矩，推动学习成果转化为指导工作的实际成效，为加快现代化洛阳建设作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)