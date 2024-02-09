洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委党校（洛阳行政学院）2024年春季学期中青班开班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:30

　　昨日，市委党校(洛阳行政学院)2024年春季学期第62期中青班开班。市委常委、组织部部长、市委党校(洛阳行政学院)校(院)长王森围绕深入学习贯彻习近平总书记关于年轻干部工作的重要论述，以“坚定信心坚守正道更加奋发有为地推进现代化洛阳建设”为主题进行授课。

　　王森指出，地区之间的竞争，起决定性作用的是干部队伍。当前，现代化洛阳建设正处于全面起势、奋力推进的关键阶段，优秀年轻干部既有担当作为的大舞台，也有广阔的发展空间。

　　王森强调，年轻干部成长成才要守正道、走大道，始终铸牢政治忠诚，提高政治能力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要提升干事能力，主动谋划工作，深度研究工作，怀着“时时放心不下”的责任感，在实践中锤炼能力和本领。要保持廉洁自律，严于律己、廉洁从政，坚守拒腐防变防线，做到一身正气、一尘不染，永葆清正廉洁的政治本色。要始终坚持以人民为中心，摒弃官气、骄气、暮气，提振锐意进取、担当有为的精气神，不断开创事业发展新局面。要坚持学以致用、学用结合，端正思想态度、突出学习重点、严守纪律规矩，推动学习成果转化为指导工作的实际成效，为加快现代化洛阳建设作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
        近日，33岁的市民琳琳(化名)突然出现心慌、手麻、浑身无力等症状，她焦虑不已。
  • ·世界肾脏日： 肾脏很“沉默”，有了问题也不“说”
  • ·这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 创新高！河南省考洛阳考区今年考生人...
  • 数据出炉！洛阳2023年消费诉求热点来了
  • 马上停暖了，这些问题请您注意
  • “洛阳智造”高端房车抢抓风口 产销两旺
  • 洛阳便民生活圈评级 快来看看你家的“...
  • 黄河廊道添新景
  • 3月16日至17日，洛阳公交将开通公务员...
  • 3月16日至4月5日，洛阳丽春路封闭施工
  • 事关燃气安全！洛阳发布紧急提示
  • 世界之最！全球首台25兆瓦级风电主轴...
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    开元湖畔春意浓

    清晨随拍

    放风筝

    今日洛浦
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605