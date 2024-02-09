洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市纪委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:28

　　昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在全国两会期间发表的重要讲话和全国两会精神，以及中央纪委、省纪委近期有关工作部署要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

　　会议强调，全市纪检监察机关要把学习贯彻全国两会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神作为当前重要政治任务抓实抓好，切实把思想和行动统一到中央、省委和市委决策部署上来。要提高政治站位，深化思想认识，深刻领悟习近平总书记重要讲话的科学内涵和精神实质，找准纪检监察履职的切入点、着力点，以具体化、精准化、常态化的监督执纪和专项治理，确保两会精神在洛阳落地见效。要突出重点，聚焦主业主责，始终坚持严的基调不动摇，强化正风肃纪反腐，以严管厚爱推动干部敢为敢干，以更加奋发有为的精神状态全力抓好全面从严治党各项部署的贯彻落实。

　　会议强调，要全力支持配合省委巡视工作，对巡视交办的问题线索严查快办，对巡视组发现的问题照单全收，高质量做好巡视巡察整改“后半篇文章”。要把审查调查绝对安全命运共同体理念贯彻落实到执纪办案全过程，确保审查调查和“走读式”谈话的每个环节、每个节点都绝对安全、万无一失。要持续巩固主题教育和队伍教育整顿成果，锤炼严实作风，树牢争先创优意识，努力开创洛阳纪检监察工作高质量发展新局面。

　　会议审议了《2024年洛阳市纪委监委涉黑涉恶惩腐打伞斗争工作要点》，分析研究了全市纪检监察信访举报和巡察整改工作，并提出了具体要求。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
        近日，33岁的市民琳琳(化名)突然出现心慌、手麻、浑身无力等症状，她焦虑不已。
  • ·世界肾脏日： 肾脏很“沉默”，有了问题也不“说”
  • ·这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 创新高！河南省考洛阳考区今年考生人...
  • 数据出炉！洛阳2023年消费诉求热点来了
  • 马上停暖了，这些问题请您注意
  • “洛阳智造”高端房车抢抓风口 产销两旺
  • 洛阳便民生活圈评级 快来看看你家的“...
  • 黄河廊道添新景
  • 3月16日至17日，洛阳公交将开通公务员...
  • 3月16日至4月5日，洛阳丽春路封闭施工
  • 事关燃气安全！洛阳发布紧急提示
  • 世界之最！全球首台25兆瓦级风电主轴...
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    开元湖畔春意浓

    清晨随拍

    放风筝

    今日洛浦
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605