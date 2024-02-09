洛阳市纪委常委会召开会议

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在全国两会期间发表的重要讲话和全国两会精神，以及中央纪委、省纪委近期有关工作部署要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在全国两会期间发表的重要讲话和全国两会精神，以及中央纪委、省纪委近期有关工作部署要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，全市纪检监察机关要把学习贯彻全国两会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神作为当前重要政治任务抓实抓好，切实把思想和行动统一到中央、省委和市委决策部署上来。要提高政治站位，深化思想认识，深刻领悟习近平总书记重要讲话的科学内涵和精神实质，找准纪检监察履职的切入点、着力点，以具体化、精准化、常态化的监督执纪和专项治理，确保两会精神在洛阳落地见效。要突出重点，聚焦主业主责，始终坚持严的基调不动摇，强化正风肃纪反腐，以严管厚爱推动干部敢为敢干，以更加奋发有为的精神状态全力抓好全面从严治党各项部署的贯彻落实。

会议强调，要全力支持配合省委巡视工作，对巡视交办的问题线索严查快办，对巡视组发现的问题照单全收，高质量做好巡视巡察整改“后半篇文章”。要把审查调查绝对安全命运共同体理念贯彻落实到执纪办案全过程，确保审查调查和“走读式”谈话的每个环节、每个节点都绝对安全、万无一失。要持续巩固主题教育和队伍教育整顿成果，锤炼严实作风，树牢争先创优意识，努力开创洛阳纪检监察工作高质量发展新局面。

会议审议了《2024年洛阳市纪委监委涉黑涉恶惩腐打伞斗争工作要点》，分析研究了全市纪检监察信访举报和巡察整改工作，并提出了具体要求。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄)