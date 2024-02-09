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涧西区天四社区：支起“艺术小摊” 宣传特色文旅

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:32

　　别出心裁的牡丹剪纸、色彩鲜艳的牡丹面塑、悦耳动听的空灵鼓……近日，在涧西区广州市场步行街游客服务中心门前，湖北路街道天四社区组建的“沉浸文旅我来做”文明实践志愿服务小队首次亮相，吸引不少游客驻足。

　　66岁的剪纸达人杨公颍，70岁的面塑达人梁建成，61岁的空灵鼓达人郭春萍……这支志愿服务小队由天四社区多名文艺达人组成。当日，他们身穿艺人服装，带着材料和作品来到广州市场步行街，在人流量最大的十字路口支起了“艺术小摊”，通过非遗作品展示、节目表演、现场教学等形式吸引游客关注。

　　“通过‘艺术小摊’引流，再向其推介涧西区的特色文旅资源，是我们的总体思路。”天四社区党委书记雷倩说，社区还计划开展“穿着旗袍逛步行街”文旅活动，为游客提供更多沉浸式旅游体验。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 摄影报道）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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