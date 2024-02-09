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以气象高质量发展助推现代化洛阳建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:26

　　昨日，市政协主席孙延文专题调研气象工作。

　　孙延文一行先后到市气象局、孟津国家基本气象站、新安县大河田园气象精准化预报预警项目实地察看，听取全市气象工作总体情况、市人工影响天气作业开展情况、天气预报业务及气象服务开展情况汇报，对气象部门在基础设施建设、核心业务发展上取得的成绩予以肯定。

　　孙延文强调，气象是科技型、基础性、先导性社会公益事业。要深入落实习近平总书记关于气象工作重要指示精神，锚定建设“气象强市”目标，完善气象防灾减灾体系，切实发挥气象预警先导作用，筑牢气象防灾减灾第一道防线，持续提升气象工作基础支撑能力、科技创新能力、服务保障能力。要进一步提高预测精准性和精细化水平，通过常态化监测、精细化预警、现代化服务，为黄河流域水资源管理、灾害风险评估和生态保护提供有力支撑，助推黄河流域生态保护和高质量发展。要依托各类防灾减灾气象科普教育基地，有针对性开展气象防灾减灾、避险自救宣传教育，创新宣传方式，让气象新闻更加贴近生活，让气象科普更为生动立体，不断增强领导干部防灾减灾能力和公众防灾减灾意识。要深挖洛阳气候禀赋，讲好河洛气象故事，开拓气象服务发展新模式，围绕新质生产力发展，主动赋能现代化经济体系建设，实现气象“风向标”和经济“高质量”同频共振，更好服务保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好，以气象高质量发展助推现代化洛阳建设。

　　市政协副主席王燕飞等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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