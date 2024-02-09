夯实基础压实责任 切实提升信访工作质效

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到汝阳县督导调研信访稳定、食品安全等工作。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到汝阳县督导调研信访稳定、食品安全等工作。

在汝阳县信访局，杨骁听取该县今年以来信访工作情况汇报，并与有关部门负责同志共同分析研判信访案件，面对面倾听群众心声，真心实意为群众排忧解难。

杨骁指出，今年以来，汝阳县信访工作举措有力、成效显著，工作值得肯定。要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，自觉扛稳为民解难、为党分忧的政治责任，全面落实《信访工作条例》，坚持依法依规、公平公正，为群众排忧解难，扎实做好新时代信访工作，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要坚持既定思路，总结提升固化成果，学习践行“浦江经验”，严格落实新案办理“132277”工作流程，深入开展“三清两建”，充分发挥村组干部作用，夯实基层基础，强化矛盾多元化解，确保信访工作各项举措落到实处。要压实各级责任，强化领导包案，严格落实“四定四包”责任制，拧紧责任链条，有力维护群众合法权益，切实提升信访工作质效。要强化上下联动，主动与市联席办沟通对接，加强统筹协调，形成齐抓共管强大合力，全力以赴推动疑难信访案件有效化解。要进一步增强政治自觉，全力支持配合省委巡视工作，严守纪律规矩，做好交办案件办理，使接受巡视的过程变成查找差距、解决问题、改进工作、推动发展的过程，推动汝阳党的建设和经济社会发展迈上新台阶。

杨骁还到汝阳县第一高级中学等地督导调研食品安全工作，强调要严格落实属地管理责任，强化食品安全监管，织密织牢食品安全防护网，保障好“舌尖上的安全”。

赵振峰等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)