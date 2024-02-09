近40家美容美发等行业商户集中进驻监管平台

昨日，我市近40家美容美发、洗浴、健身行业商户集中进驻单用途商业预付卡监管平台“豫付通”。

昨日，我市近40家美容美发、洗浴、健身行业商户集中进驻单用途商业预付卡监管平台“豫付通”。今后，消费者如果打算在此类商家办理预付卡(充值卡)，可以先登录查询后再作决定。

“豫付通”平台由市市场监管局联合中原信托有限公司打造，全流程监管预付式消费，由第三方资金存管专户对消费者预付资金进行存管。商户进驻该平台后，可根据经营特点在平台上销售预付卡，预付卡的金额、类型和赠送优惠均由商户自主设置。消费者通过微信搜索“豫付通”小程序即可登录该平台。每家商户都有一个“商户信用码”，并展示其预付费项目价目表。点击“商户信用码”，即可查看商家的信用数据，企业信息、相关证照、资金监管等一目了然。当消费者选定某个商户的某项充值卡服务准备付款时，系统会提供一份预付卡消费告知书和预付卡购卡协议。

记者了解到，此前已有近200家商户进驻平台，涉及多个消费行业。消费者在该平台购买某家商户的预付卡之后，对应充值金额进入为商户专设的存管账户。消费者每消费一次，商户核销一次，在消费者实际产生消费并确认核销后，存管资金才会被划拨给商户，从而保证被存管的预付卡余额安全。同时，平台还设置了7天无理由退款，消费者如果在购卡7天内没有消费行为可自行申请退款；如果购卡7天内有消费行为或者购卡超过7天，退款需要得到商家的同意。

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购卡充值要谨慎 选择商家应慎重

“预付卡消费由于优惠力度比较大，也省去了按次交费的麻烦，很受市民青睐。”市市场监管局12315指挥中心相关负责人说，即便如此，消费者仍然要保持理性，谨慎办理预付卡。

在购买商品或服务之前，尽量选择有良好信誉和口碑的商家，多渠道了解商家信息，不要只依赖网店、抖音、直播、微信、QQ等一个渠道获取商家信息，可以通过社交媒体、线下实体店等多渠道，还可以查询商家的评价、评分等全面了解商家的真实信誉。

在办理预付卡时，应根据实际需要、消费习惯、消费频次适量充值，尽量不要一次为预付卡充入过多金额，充值以后及时消费。同时，建议多关注商家的经营状况，避免因为商家关门闭店时间过长影响消费而维权。

此外，消费者一定要在办卡前详细咨询商家预付卡的使用范围、期限、功能、退款条件、违约责任等相关条款，确认是否允许消费者中途退款等。购卡时，要和商家签订一份正式的制式合同，明确消费项目的使用产品、期限范围、使用地点、违约责任等重要条款，特别是要注意合同终止、转让服务等限制性条款。如果商家有口头承诺，也要写到合同中，以免出现纠纷后推诿扯皮。

该负责人提醒大家，每次使用预付卡后，要及时核对余额，妥善保管合同、发票、收据以及聊天记录等相关消费凭证，一旦发生纠纷，可及时拨打12315热线进行投诉举报，维护自身合法权益。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 刘保华 李二帅）