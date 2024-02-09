涧西区凌波社区健身中心建成投用

近日，市民在涧西区新建成投用的凌波社区健身中心内健身。该健身中心位于涧西区丝路大道223号凌波游园内，配备跑步机、立式健身器等专业健身器材，还配有乒乓球室、健身操室和游泳池。

近日，市民在涧西区新建成投用的凌波社区健身中心内健身。该健身中心位于涧西区丝路大道223号凌波游园内，配备跑步机、立式健身器等专业健身器材，还配有乒乓球室、健身操室和游泳池。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 邱瑞 摄）