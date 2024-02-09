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洛阳力争新增500个“幸福家园”村社互助项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:16

　　昨日，记者从市慈善联合总会获悉，今年我市慈善工作将紧紧围绕全市产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”谋划项目。

　　完善体制机制

　　开展“基层慈善组织建设年”活动，积极推动慈善组织网络向基层延伸，年底前基本形成覆盖市、县、乡、村的四级慈善组织网络。

　　开拓慈善新项目

　　紧紧围绕“三项重点工作”找准切入点和着力点，拓展慈善项目内容；市慈善联合总会牵头建立洛阳市慈善事业发展基金，积极推进与市残疾人联合会签订残疾人帮扶项目(基金)，与市中级人民法院、市人民检察院等联合建立司法困难救助基金，与市教育局签订教育发展项目(基金)。

　　巩固提升重点活动

　　科学谋划“乡村振兴河南专场”和“99公益日”网络募捐活动，有针对性地重点做好企业配捐、项目设置等工作，争取年度募集款物增幅2000万元。深入开展“幸福家园”村社互助工程百村示范行动推广年活动，力争“幸福家园”村社互助工程示范项目新增500个。

　　加强慈善志愿者工作队伍建设

　　建立慈善服务记录和信用激励制度，启动实施志愿者服务积分兑换；在城市商业街区、窗口地区、旅游景区开展慈善志愿服务工作站建设试点，9月底前建成站点不少于30个。

　　加强慈善文化传播

　　加强与中国公益研究院对接，努力在建立慈善公益研究院洛阳实践基地等领域开展深度合作；建立河洛慈善文化教育志强基金，专项用于资助慈善公益研究和教育培训、宣传策划活动；建成一个以宣传防灾减灾、展示慈善文化为主题的慈善公园。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王琰 李晓瑜）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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