国科智谷智能制造产业化基地靓姿显现

近日，位于涧西区的国科智谷智能制造产业化基地靓姿显现，目前一期项目已进入收尾阶段。

近日，位于涧西区的国科智谷智能制造产业化基地靓姿显现，目前一期项目已进入收尾阶段。 近日，位于涧西区的国科智谷智能制造产业化基地靓姿显现，目前一期项目已进入收尾阶段。 该项目是省重点项目，位于洛阳国家大学科技园C地块，占地约106亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设独栋研发厂房、组合研发厂房、智能中试厂房、总部办公楼及相关生产配套设施，重点引进智能制造、新能源、新材料和生物医药类产业化项目。该项目全部建成投用后，将聚集200余家内外资企业进驻。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 张婧悦 摄）