洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳召开支持“三大改造”银企对接会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:19

　　昨日，我市召开支持“三大改造”银企对接会，通过引入“金融活水”积极推动产业高端化、智能化、绿色化，为加快发展新质生产力提供必要支撑。

　　此次活动由市工信局和市金融局联合主办，交通银行洛阳分行承办，聚集了交通银行、工商银行、洛阳创投等14家驻洛银行业金融机构及基金公司，以及航辉新材料、古城机械、龙泽能源等8家企业代表。双方以政策宣讲、项目路演等方式展开交流，部分金融机构和企业现场达成初步合作意向。

　　推动传统制造业通过“三大改造”向高端化、智能化、绿色化转型升级，是推进新型工业化、构建以新质生产力为引领的现代化产业体系的必然要求，关系我市现代化产业体系建设全局。根据规划，我市今年将实施500个“三大改造”重点项目，完成投资450亿元以上，前两个月已完成技改投资88.9亿元，有效推动超过160个项目新开工建设。

　　后续聚焦新一轮高端化、智能化、绿色化“三大改造”，我市将进一步摸清“三大改造”项目融资需求，通过惠企政策宣传，充分调动企业实施“三大改造”的积极性与主动性；同时，以向银行业金融机构集中发布、组织专场对接活动等方式，巩固常态化融资对接机制，并积极争取省级高质量发展专项资金支持，用好市级“三大改造”补贴资金，围绕“提高效率、提升效能、提增效益”目标，有效保障“三大改造”项目建设资金需求，加快推动全市产业新旧动能转换。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
        近日，33岁的市民琳琳(化名)突然出现心慌、手麻、浑身无力等症状，她焦虑不已。
  • ·世界肾脏日： 肾脏很“沉默”，有了问题也不“说”
  • ·这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 创新高！河南省考洛阳考区今年考生人...
  • 数据出炉！洛阳2023年消费诉求热点来了
  • 马上停暖了，这些问题请您注意
  • “洛阳智造”高端房车抢抓风口 产销两旺
  • 洛阳便民生活圈评级 快来看看你家的“...
  • 黄河廊道添新景
  • 3月16日至17日，洛阳公交将开通公务员...
  • 3月16日至4月5日，洛阳丽春路封闭施工
  • 事关燃气安全！洛阳发布紧急提示
  • 世界之最！全球首台25兆瓦级风电主轴...
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    开元湖畔春意浓

    清晨随拍

    放风筝

    今日洛浦
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605