洛阳召开支持“三大改造”银企对接会

昨日，我市召开支持“三大改造”银企对接会，通过引入“金融活水”积极推动产业高端化、智能化、绿色化，为加快发展新质生产力提供必要支撑。

昨日，我市召开支持“三大改造”银企对接会，通过引入“金融活水”积极推动产业高端化、智能化、绿色化，为加快发展新质生产力提供必要支撑。

此次活动由市工信局和市金融局联合主办，交通银行洛阳分行承办，聚集了交通银行、工商银行、洛阳创投等14家驻洛银行业金融机构及基金公司，以及航辉新材料、古城机械、龙泽能源等8家企业代表。双方以政策宣讲、项目路演等方式展开交流，部分金融机构和企业现场达成初步合作意向。

推动传统制造业通过“三大改造”向高端化、智能化、绿色化转型升级，是推进新型工业化、构建以新质生产力为引领的现代化产业体系的必然要求，关系我市现代化产业体系建设全局。根据规划，我市今年将实施500个“三大改造”重点项目，完成投资450亿元以上，前两个月已完成技改投资88.9亿元，有效推动超过160个项目新开工建设。

后续聚焦新一轮高端化、智能化、绿色化“三大改造”，我市将进一步摸清“三大改造”项目融资需求，通过惠企政策宣传，充分调动企业实施“三大改造”的积极性与主动性；同时，以向银行业金融机构集中发布、组织专场对接活动等方式，巩固常态化融资对接机制，并积极争取省级高质量发展专项资金支持，用好市级“三大改造”补贴资金，围绕“提高效率、提升效能、提增效益”目标，有效保障“三大改造”项目建设资金需求，加快推动全市产业新旧动能转换。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃)