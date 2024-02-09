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洛阳老将代表中国出战滑翔伞世界杯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:13
赵振军在比赛中

　　记者昨日获悉，第13届滑翔伞世界杯超级决赛日前在巴西拉开帷幕。今年50岁的洛阳选手赵振军成为国内唯一获得参赛资格的选手，与全球100多名选手同场竞技，翱翔蓝天。

　　赵振军是国内一家滑翔伞顶级俱乐部的飞行总监，也是万安山航空飞行营地总教练。他从1999年开始学习滑翔伞，迄今已有25个年头。丰富的训练比赛经验，让他的技术炉火纯青，成为国内滑翔伞领域的顶尖高手。

　　滑翔伞世界杯超级决赛是该领域全球顶级赛事之一，按照规则，赛事不接受报名，而是按照选手的水平和成绩获得参赛资格。今年的赛事有120余位选手获得资格，会集了2023年滑翔伞(竞速)世界杯各分站赛总分排名前列的世界高手。

受访者供图

　　赵振军说，对滑翔伞选手，尤其是越野竞速项目选手来说，世界杯超级决赛是终极梦想，能和全世界顶级选手同场竞技，不仅能检验个人能力水平，也是与国外高手切磋交流的绝佳机会。作为唯一参赛的中国选手，他会不断接受新的挑战，实现新突破。

　　作为一项极限小众运动，滑翔伞的专业性极强，对技术的要求远大于力量储备。参赛时的主要装备由主伞、坐袋、操纵绳构成。在具备良好飞行条件的场地上，从高处(山顶)起飞，利用高度差和热气流撑开滑翔伞，利用操纵绳控制方向，在空中滑翔。

　　目前，滑翔伞比赛主要分为三类，分别是越野竞速、定点和特技飞行。越野竞速项目，比的是滑翔的距离和速度，定点项目比的是精准度，特技项目比的是花样和技巧。其中越野竞速属于滑翔伞传统、经典的主流比赛类型，比赛类似于空中的越野跑，组委会设定一些坐标点，谁先打卡完所有坐标点并抵达终点即为胜利。

　　20世纪80年代末，滑翔伞运动传入中国，目前全国持证滑翔伞飞行员有一万七千多人，经常从事滑翔伞飞行的有数千人，总体参与运动水平人群基数在国际处于中上规模。我国在滑翔伞定点比赛项目上发展较为突出，处于世界前列，多次摘得定点世锦赛桂冠，越野竞速项目通过近年的努力和发展，也正稳步向前。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 李筝)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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