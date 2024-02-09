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伊滨区水泉社区：筑起爱心木屋 老人乐享晚年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:17

　　13日上午，伊滨区寇店镇水泉社区，居民王桂英用轮椅将老伴儿焦同印推到户外，晒晒太阳，呼吸一下新鲜空气。老两口背后的木屋，在阳光照射下闪闪发亮。“我们在这座木屋里住了一个冬天，一点儿也不冷。”说起这个爱心木屋，老人露出幸福的微笑。

　　这是一座设计精美的木屋，不少人从门前路过，都会多看两眼。这是王桂英老人的家，这座木屋是爱心企业家捐赠的，价值13万余元。

　　王桂英今年86岁，老伴儿前几年摔伤了腿，生活不能自理，出行靠轮椅。之前，老两口住的房子面积较小，年久失修，尤其到了雨季，屋里返潮，让老两口很不舒心。他们也想过将老屋推倒重建，可是手头不宽裕，子女们也不富裕，所以居住环境没有得到改善。

　　去年夏天，寇店镇政府和水泉社区工作人员入户走访时，了解到王桂英家的情况。水泉社区党支部书记、居委会主任刘怀恩说，为了保证安全，他们让两位老人搬到活动板房暂住，同时将情况进行上报。

　　在伊滨区妇联和寇店镇政府等部门牵线搭桥下，洛阳汉子木制品安装有限公司负责人何湖得知此事，随即来到王桂英家走访。

　　“老人的居住条件确实简陋。”何湖说，他们是一家集木业、化工、木屋配套材料及木结构工程施工于一体的综合性公司，考察后决定发挥企业在木屋建造方面的优势，为老两口新建一座木屋。

　　新建木屋的选址在王桂英家老宅后面的一块宅基地上，何湖要求员工根据宅基地的地形和面积，为老人量身定制。这座价值13万余元的爱心木屋，从生产到安装仅用了半个月。何湖介绍，木屋面积65平方米，分为两个房间，里外均采取了特殊技术处理，冬暖夏凉、防潮防裂。

　　考虑到王桂英的老伴儿行动不便，何湖还购买了多功能护理床、无障碍坐便器等送给老人。王桂英和老伴儿搬进去住那天，激动得落下眼泪。

　　何湖说，能够在力所能及的范围内为老两口提供一个安全、舒适、温馨的住所，她也感到开心。

　　今年开春后，水泉社区又组织人员，将老人家的院墙和大门盖了起来，在院子里铺了一条水泥路，还种上石榴树、花椒树等树木。看着眼前崭新的一切，王桂英与老伴儿开心地笑了。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张若含 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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