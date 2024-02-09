动画复原伎乐飞天，让龙门国宝“活”起来

弹筝、吹笙、抚阮、击磬，飞天踏云翱翔，乐曲热烈欢快……近日，借助多项科技手段，龙门石窟研究院联合相关机构，将宾阳中洞莲花藻井中的伎乐飞天以动画形式生动复原，让龙门国宝“活”起来。

动画中的飞天

弹筝、吹笙、抚阮、击磬，飞天踏云翱翔，乐曲热烈欢快……近日，借助多项科技手段，龙门石窟研究院联合相关机构，将宾阳中洞莲花藻井中的伎乐飞天以动画形式生动复原，让龙门国宝“活”起来。

穿越千年，飞天被科技“唤醒”

在龙门石窟，宾阳中洞是北魏时期具有代表性的皇家洞窟。不同于龙门石窟中许多洞窟经多代续凿的过程，宾阳中洞的建造一气呵成，具有很高的历史、文化、艺术价值。窟顶精美的莲花藻井是宾阳中洞的一大特色，但它已“绽放”1500余年，部分彩绘斑驳，浮雕表面存在裂隙、溶蚀、微生物等多种病害，轮廓模糊不清。

能否让大家再看到莲花藻井的精致“容颜”？龙门石窟研究院的科研人员开始了漫长的数字化复原过程。龙门石窟研究院信息资料中心主任高俊苹介绍，科研人员联合相关单位，首先对莲花藻井进行了高精度三维数据采集，根据数据生成的正射影像图绘制出线稿底图。随后，科研人员借助便携式显微镜、X射线荧光仪、拉曼散射光谱仪等科技手段，找出莲花藻井脱落的颜色并检测明确颜料的成分。最后，科研人员使用北魏时期的妆彩工艺，进行地仗层制作和妆銮赋色，完成了莲花藻井的彩绘复原。

复原而成的平面图长、宽约3米，飞天、莲花栩栩如生，整个画面立体感十足。科技“唤醒”了飞天，也为后续的文物保护利用奠定了基础。

彩绘复原的莲花藻井（图片由龙门石窟研究院提供）

动画演绎，每一帧都是历史再现

如何让更多人看到复原后的莲花藻井？科研人员想到了制作动画短片这一形式。“这是我们首次将复原后的文物以动画短片的形式呈现出来。”高俊苹说，为保证每一帧都是历史再现，他们联合多个领域的专家，对动画内容反复推敲、制作。

动画的主角是宾阳中洞莲花藻井的伎乐飞天，他们对称分布在莲花四周，各自演奏着不同的乐器，衣袂飘飘、身姿摇曳。为充分保留文物原始风貌，动画制作团队对飞天元素进行了细致的拆分，从飞翔姿态、服饰纹理到所持乐器，不放过每个细节，最终为每个飞天都制作出特写镜头。

动画的背景音乐也大有讲究。飞天所拿的乐器有横笛、排箫、阮、筝、铜钹、细腰鼓等，体现了北魏实行汉化政策后的文化融合。因此，动画编曲在专家指导下，融入了每一种乐器独有的声音，并将其与拿该乐器的飞天出场画面对应，形成了一支饱含历史元素的古典乐曲。经多次调试，背景音乐与动画画面的适配度达到完美状态，为观众带来了一场视听盛宴。

加快数字化进程，让历史触手可及

作为龙门石窟数字保护工作的一部分，宾阳中洞莲花藻井复原彩绘成果，将来还会在龙门石窟展览中展出。此外，工作人员还将尝试融合虚拟现实技术，让游客不仅能在景区看到复原彩绘作品的绚丽多彩，还可以使用手机、电脑在互联网上“云观赏”。

近年，龙门石窟研究院与多所高校和科技公司紧密合作，运用高科技手段提取文物残存信息，进而还原本真，一件件国宝得以再现昔日芳华。随着数字化研究利用的进程加快，未来，更多的龙门国宝将“活”起来，让灿烂辉煌的历史和艺术魅力触手可及。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）