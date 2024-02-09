明日起，洛阳连下3天雨！

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，15日至17日受短波槽影响，云系较多，有弱降水产生；其他时间天气晴好；气温整体较高。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，15日至17日受短波槽影响，云系较多，有弱降水产生；其他时间天气晴好；气温整体较高。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，15日至17日受短波槽影响，云系较多，有弱降水产生；其他时间天气晴好；气温整体较高。
具体预报
今天夜里：晴天间多云。
15日(周五)：多云间阴天，部分地区转小雨或零星小雨，气温6℃～17℃。
16日(周六)：多云到阴天，傍晚到夜里部分地区转小雨或零星小雨，气温8℃～22℃。
17日(周日)：多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温11℃～17℃。
18日(周一)：多云转晴天，气温8℃～19℃。
19日(周二)：晴天间多云，西北风4级左右，气温6℃～19℃。
20日(周三)：晴天间多云，气温5℃～20℃。
21日(周四)：晴天转多云，气温6℃～19℃。
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605