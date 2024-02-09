明日起，洛阳连下3天雨！

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，15日至17日受短波槽影响，云系较多，有弱降水产生；其他时间天气晴好；气温整体较高。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，15日至17日受短波槽影响，云系较多，有弱降水产生；其他时间天气晴好；气温整体较高。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新的气象资料分析，15日至17日受短波槽影响，云系较多，有弱降水产生；其他时间天气晴好；气温整体较高。 具体预报 今天夜里：晴天间多云。 15日(周五)：多云间阴天，部分地区转小雨或零星小雨，气温6℃～17℃。 16日(周六)：多云到阴天，傍晚到夜里部分地区转小雨或零星小雨，气温8℃～22℃。 17日(周日)：多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温11℃～17℃。 18日(周一)：多云转晴天，气温8℃～19℃。 19日(周二)：晴天间多云，西北风4级左右，气温6℃～19℃。 20日(周三)：晴天间多云，气温5℃～20℃。 21日(周四)：晴天转多云，气温6℃～19℃。 ⑥