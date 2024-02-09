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马上停暖了，这些问题请您注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 22:12

　　15日24时，洛阳市2023至2024年采暖季将结束。14日，洛阳市区部分热力企业公布了这一采暖季的供热大数据。

　　采暖结束后如何退费？暖气设施如何保养？针对大家普遍关心的问题，洛报融媒记者采访部分热力企业相关负责人，为市民提供详尽的解答和指导。

　　部分热力企业采暖季接到的热线电话中，咨询类占比较大

　　●洛阳热力集团有限公司(以下简称洛阳热力)整个采暖季共接到热线电话4.6万余个，其中咨询类约2.9万个，主要涉及用热常识、热费、流量数据的查询等方面，占比约63%；报修类约1.7万个，主要涉及暖气不热、漏水以及施工等方面，占比约37%。

　　●洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力)整个采暖季共接到热线电话约1.7万个，其中咨询类1.18万个，主要涉及热费计算方式、小区“转改直”相关问题等，占比约69%，报修类约0.52万个，主要涉及暖气不热、漏水等问题，占比约31%。

　　●洛阳高新热力有限公司(以下简称高新热力)整个采暖季共接到热线电话约7000个，咨询类约3800个，主要涉及计量用户热费计算、供热政策类问题、用户室内采暖系统技术指导、停暖后注意事项等，占比约55%；报修类约3200个，主要涉及开阀、供热初期暖气不热、漏水，非直管小区采暖设施维修诉求等，占比约45%。

　　退费工作预计4月15日后启动

　　退费工作预计在4月15日之后开始。分户计量用户根据实际用热量，预收款项多退少补。各直管小区会在4月15日开始在小区公布采暖期用热量及费用信息。

　　如果需要现金退款，可以在4月15日后的工作日内，携带相关证件及缴费凭证到所在热力公司服务大厅办理退费手续。如未办理，则自动结转至下一采暖期热费账户。部分热力公司的现金退款方式如下——

　　洛阳热力：

　　4月15日后，用户可携带相关证件到服务大厅办理。注意：已经按预付费开过发票的用户，不再进行现金退费。非直管小区业主若要退费，需和小区物业协商解决。

　　新区热力：

　　4月中旬完成费用核算后启动退费工作，用户提前拨打9618966进行预约，携带房产证和户主身份证原件及复印件到该热力公司申请退现金。注意：已经开过发票的，不再进行退费；转供小区退费问题需和小区物业协商解决。

　　高新热力：

　　居民可在4月15日之后的工作日内，携带房产证、户主身份证、银行卡原件及复印件，到高新热力用户服务中心办理退费手续。注意：对于已经按预付费开过发票的用户，不再进行现金退费；转供小区退费问题需和小区物业协商解决。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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