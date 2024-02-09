孩子要补几针脊灰灭活疫苗？洛阳家长收好这份“说明书”

近日，洛报融媒推出《这些儿童6月底前可补种脊灰灭活疫苗》报道，引发广泛关注。有家长通过拨打洛报融媒新闻热线66778866、在洛阳网“百姓呼声”平台发帖询问，如何确认孩子要不要补种？怎么查询补几针？是否会出现缺苗的情况？为此，洛报融媒记者采访了洛阳市疾控中心免疫规划专家王伟，为大家提供一份“说明书”。

近日，洛报融媒推出《这些儿童6月底前可补种脊灰灭活疫苗》报道，引发广泛关注。有家长通过拨打洛报融媒新闻热线66778866、在洛阳网“百姓呼声”平台发帖询问，如何确认孩子要不要补种？怎么查询补几针？是否会出现缺苗的情况？为此，洛报融媒记者采访了洛阳市疾控中心免疫规划专家王伟，为大家提供一份“说明书”。

疫苗简介

脊灰疫苗是一种非常重要的疫苗。

脊灰，全名叫脊髓灰质炎，是一种严重危害儿童健康的传染病。很多人对这种传染病感到陌生，但应该都听过它的别名——小儿麻痹症。

脊灰患者大多是6个月到5岁的儿童，主要症状是发热、全身不适，严重时会出现肢体疼痛，甚至发生缓性瘫痪。

疫苗类型

脊灰病毒有3个血清型，彼此无交叉免疫，依此划分成Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。

为预防这3种类型病毒，我国主要为适龄儿童接种两种脊灰疫苗。

第一种是脊灰灭活疫苗(注射剂)，英文名缩写为IPV，可预防Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型脊灰病毒。此外，目前市面上还有包含脊灰灭活疫苗的五联疫苗，其预防脊灰的功效相同。

第二种是二价脊灰减毒活疫苗(口服)，又称糖丸，英文名缩写为bOPV，可预防Ⅰ型、Ⅲ型脊灰病毒，可产生较强的肠道黏膜免疫。

接种计划

2000年，我国实现消灭脊灰的目标，此后进入维持无脊灰状态，国家适时调整了脊灰疫苗免疫程序。

2016年5月，我国对脊灰疫苗免疫程序进行第一次调整，全国范围内实施“1+3”的免疫程序，即1剂脊灰灭活疫苗+口服3次糖丸。

2019年12月，我国对脊灰疫苗免疫程序进行第二次调整，全国范围内实施“2+2”的免疫程序，即2剂脊灰灭活疫苗+口服2次糖丸。当前，我们国家仍执行该免疫接种程序。