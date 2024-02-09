3月16日至17日，洛阳公交将开通公务员考试直达专线

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，河南省2024年度统一考试录用公务员笔试将于3月16日至17日开考，为方便考生前往考场，3月16日、17日，洛阳公交集团将开通以下公务员考试直达专线。

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，河南省2024年度统一考试录用公务员笔试将于3月16日至17日开考，为方便考生前往考场，3月16日、17日，洛阳公交集团将开通以下公务员考试直达专线。 今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，河南省2024年度统一考试录用公务员笔试将于3月16日至17日开考，为方便考生前往考场，3月16日、17日，洛阳公交集团将开通以下公务员考试直达专线。 专线一(3月16日运行) 八里堂地铁站A口—洛阳市伊水小学—洛阳市伊禾小学 发车时间：八里堂地铁站A口7:30—8:00，洛阳市伊禾小学16:30—17:00 专线二(3月16日运行) 八里堂地铁站A口—洛阳市枫叶路小学—洛阳职业技术学院伊滨校区 发车时间：八里堂地铁站A口7:30—8:00，洛阳职业技术学院伊滨校区16:30—17:00 专线三(3月17日运行) 八里堂地铁站A口—洛阳市伊水小学 发车时间：八里堂地铁站A口7:30—8:00，洛阳市伊水小学11:00—11:30 专线四(3月16日运行) 秦岭路地铁站B1口—洛阳市职业高中 发车时间：秦岭路地铁站B1口7:30—8:00，洛阳市职业高中16:30—17:00 ⑥