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3月15日，孟津博物馆一楼展厅试开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.14 22:10

　　14日，洛报融媒记者从文物保护部门获悉，孟津博物馆一楼展厅将于3月15日试开放，观众可免费入馆参观。

　　孟津博物馆位于孟津区文博艺术中心(朝阳大道与咸宁路交叉口西北角)，常设展览为《黄河文明之光一一孟津历史文化展》，一楼布展面积为1800平方米，布展时间线从原始生态到两汉时期，共展出390余件(套)文物。

　　在试开放区域，观众可以了解孟津从远古时期到两汉时期发生的历史大事件，能看到代表河洛地区原始生态特点的动物化石、植物化石，品读历史文献中关于“龙马负图出于河，伏羲据以画八卦”等典故的记载，还可以看到从新石器时代到两汉时期各遗址出土的精美文物。例如，1996年出土于孟津平乐镇上古村的东汉石雕响拍俳优，高120厘米，头戴尖毡帽，身穿右衽短袄，单腿跪地，两手似在演奏响拍乐器，表情诙谐、生动传神，有明显的胡人伎乐特点，是当时各民族间文化交流的见证。

　　除法定节假日外，孟津博物馆周一、周二例行日常维护闭馆，观众可于开放日的9:00至12:00、13:30至17:00入馆参观。试开放期间，每天入馆人数上限为600人，您可关注“孟津博物馆”官方微信公众号，使用“参观预约”功能预约登记，现场扫码入馆。该博物馆暂不提供有偿讲解，开放日公益免费讲解时间10:00、15:00。

　　该博物馆相关负责人介绍，孟津历史悠久，文物古迹种类丰富，该博物馆集中展示了这些历史遗存的考古发掘成果，其建成开放为传承弘扬中华优秀传统历史文化提供了新的载体。

　　工作人员提醒，博物馆试开放阶段，部分服务设施尚不完善，若有需要可拨打15036790279咨询，不足之处敬请谅解。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 吕冬梅 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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