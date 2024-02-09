世界之最！全球首台25兆瓦级风电主轴轴承及齿轮箱轴承在洛下线

“洛阳创新”再登世界制造之巅！14日上午，世界首台25兆瓦级风电主轴轴承及齿轮箱轴承，在洛阳轴研科技有限公司成功下线。

“洛阳创新”再登世界制造之巅！

14日上午，世界首台25兆瓦级风电主轴轴承及齿轮箱轴承，在洛阳轴研科技有限公司成功下线。

作为我国在世界轴承领域取得的重大成果，该产品由轴研科技与东方风电联合研发，刷新了全球风电轴承单机容量纪录。其下线是国产风电轴承发展的又一里程碑，代表我国已具备超大型风电机组关键部件自主研发和制造能力。

主轴轴承及齿轮箱轴承是风电机组的核心部件，随着当前风电机组大型化成为行业趋势，应用在超大型风电机组上的轴承对可靠性要求极高，研发和制造技术难度大，此前长期被国外垄断，成为国产风电行业发展的痛点难点。此次下线的25兆瓦级风电主轴轴承包括2套圆锥滚子轴承，其中上风向轴承外径3680毫米，是目前风电行业最大尺寸单列圆锥滚子主轴轴承；25兆瓦级风电齿轮箱轴承包含行星轮轴承、行星架轴承、高速级轴承，共7个型号44套轴承，轴承精度达到P5级，部分达到P4级。

在研发过程中，该系列产品应用了轴研科技自主创新的正向设计、精密制造、表面强化及在线智能监测等技术，有效增强了轴承的可靠性和稳定性，进一步实现了我国风电核心零部件自主可控和产业链安全。

据统计，在额定工况下，25兆瓦级海上风电单台机组每年可输出约10439万度清洁电能，能够满足5.8万户普通家庭一年的生活用电，与燃煤电厂相比，可节约标准煤3.4万余吨、减少二氧化碳排放8万余吨，对促进经济与环境协调发展具有重要意义。

在国家“双碳”目标和积极产业政策引导下，近年我国风电技术不断进步，处于国际领先水平，相关产业呈蓬勃发展态势。

“世界首台25兆瓦级风电主轴轴承和齿轮箱轴承成功下线，充分展现了轴研科技践行国家重大战略的央企担当，标志着我国风电轴承技术迈上新台阶，是新质生产力在国产轴承行业中的具体体现。”中国轴承工业协会理事长周宇表示。

近年，轴研科技不断强化科技创新，通过科研团队积极攻关，连续攻克大功率风电轴承“卡脖子”技术，已成为国产风电轴承行业的技术标杆。洛阳将高端轴承产业作为重点发展的17条优势产业链之一，后续将以此次产品下线为契机，继续全力支持企业科技创新，加快推动数智转型，为洛阳轴承产业提速壮大、发展新质生产力持续注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王高峰 文/图）